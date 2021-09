El número de trabajadores en ERTE baja hasta el 15 de septiembre pero todavía quedan 253.969 personas que no han vuelto a sus puestos de trabajo de manera total pese a la mejora de la economía. Según ha anunciado este jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, los trabajadores en ERTE han bajado en 18.221 en los primeros quince días de septiembre, por lo que el ritmo de incorporación de trabajadores a sus empleos se ha reducido respecto a agosto.

Escrivá ha explicado que aproximadamente uno de cada tres trabajadores en ERTE (79.043 personas) tiene sólo suspensión parcial -con lo que mantiene un porcentaje de actividad-, mientras que dos de cada tres están en suspensión total (176.926 personas).

Por modalidad, 107.011 trabajadores están en ERTE de sectores ultraprotegidos, el 77% de ellos en el comercio, servicios de comidas y bebidas, servicios de alojamiento, transporte y agencias de viaje. Otros 55.407 trabajadores se enmarcan en ERTE de impedimento o limitación, el 70% en hostelería y comercio.

Los restantes 91.551 trabajadores se encuadran en ERTE que no tienen exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social y que no están concentrados en ningún sector en particular.

Desde el inicio del tercer trimestre, los trabajadores en ERTE se han reducido en 211.000 personas y en casi 300.000 desde la entrada en vigor del último plan (1 de junio) que expira el 30 de septiembre.

Por sectores, la reducción de trabajadores en ERTE desde la puesta en marcha del último plan ha sido especialmente intensa para las agencias de viaje, que han pasado de tener suspendidos al 56% de los empleados afiliados al 32%.

La autonomías insulares son las que más reducción han tenido desde la puesta en marcha del último esquema, ya que Canarias ha pasado de tener más del 12% de sus afiliados al tener solo el 4,9%, mientras que en Baleares esa proporción se ha reducido del 6,2% al 4%.

Autónomos en cese de actividad

El número de autónomos con prestaciones extraordinarias se ha reducido también notablemente en los últimos meses, ha declarado Escrivá.

Actualmente, 225.000 trabajadores por cuenta propia perciben alguna de las ayudas, menos de la mitad que hace tres meses y un 81 % menos que en abril de 2020.

Además, como se estableció en la última prórroga, otros 219.000 se beneficiarán en septiembre de exoneraciones (este mes, del 25 %) en las cuotas a la Seguridad Social tras haber dejado de recibir prestaciones el pasado 31 de mayo.