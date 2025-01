Nuevos requisitos para acceder a las pensiones en España: giro radical en la jubilación

Llega un esperado giro radical en la jubilación, nos esperan nuevos requisitos para acceder a las pensiones en España. Son tiempos en los que debemos empezar a prepararnos para ese momento en el que deberemos decir adiós a nuestro trabajo. En cierta manera tendremos que empezar a prepararnos para darlo todo y esperar unos días en los que quizás no teníamos en mente algunos detalles que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, deberemos esperar un destacado cambio de ciclo que nos afectará de lleno.

El tema de las pensiones va cambiando por momentos. Es hora de ver un poco más allá y de esperar una serie de elementos que quizás nos harán replantearnos este futuro que en cierta manera dependerá de unas pensiones a las que debemos estar preparados para acceder.

Giro radical en la jubilación

La etapa de la jubilación es esperada con ganas, por la mayoría de las personas que llevan décadas trabajando.

Sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en esa situación realmente inesperada que puede convertirse en el mejor aliado de una serie de detalles que quizás debemos empezar a tener en cuenta. Una forma de ver un poco más allá, con lo cual, tocará ver qué leyes o que normas nos afectan en este preciso momento.

Por el momento, la edad de jubilación ha cambiado y eso quiere decir que debemos estar muy pendientes de esos años que pasaremos en un mismo puesto de trabajo. Este 2025 los requisitos para acceder a una pensión en España cambiarán.

España tiene una serie de requisitos para cobrar las pensiones

Los requisitos para cobrar las pensiones cambian y lo hacen en España.

Este año se produce un aumento de la edad de jubilación, con lo cual, debes tener en cuenta que los requisitos cambiarán, de tal forma que según la web de la Seguridad Social quedará de la siguiente manera.

Tienes 66 años y 6 meses de edad y puedes acreditar al menos 15 años de cotización, de los cuales al menos 2 deben haberse cotizado en los últimos 15 años.

Tienes 65 años de edad y puedes acreditar al menos 38 años de cotización, de los cuales al menos 2 deben haberse cotizado en los últimos 15 años.

También existe la posibilidad de cobrar una jubilación anticipada.

La jubilación anticipada es la que tiene lugar antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación.

Por lo general, los años de anticipación permitidos varían en función de la causa:

Jubilación anticipada voluntaria: la jubilación puede anticiparse hasta 2 años.

Jubilación anticipada por despido o finalización de la relación laboral: la jubilación puede anticiparse hasta 4 años.

Ten en cuenta que en ambos casos la pensión se verá reducida aplicando un porcentaje o coeficiente de reducción según el número de meses en que se anticipe la jubilación.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en algunos detalles que son claves. El tiempo juega un papel destacado en estos momentos.

Habrá llegado el momento de empezar a tener en cuenta algunos elementos que quizás debemos materializar. Saca la calculadora o prepara la vida laboral para saber cuándo podrás jubilarte y qué cobrarás.