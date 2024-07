El nuevo plato preparado de Mercadona perfecto para picotear por sólo 3,50 euros: «Está delicioso»

Mercadona, siempre atento a las necesidades y deseos de sus clientes, ha lanzado una nueva opción entre sus platos preparados que promete convertirse en el favorito de muchos este verano. Con la llegada del calor, los consumidores buscan alternativas rápidas y sabrosas para picotear sin complicarse demasiado en la cocina. Entre la amplia gama de productos disponibles, destaca una reciente incorporación que ya está captando la atención de los compradores. Este nuevo plato no sólo es delicioso, sino que también es perfecto para compartir en reuniones informales, picnics, o simplemente para disfrutar en casa.

En los meses de verano, la demanda de alimentos prácticos y apetitosos suele aumentar significativamente. Mercadona, supermercado conocido por su capacidad de innovar y adaptarse a las tendencias del mercado, ha introducido un nuevo producto que promete satisfacer estos requisitos a la perfección. Este lanzamiento no sólo es una solución ideal para aquellos que buscan algo rápido y fácil de preparar, sino que también ofrece una experiencia gastronómica deliciosa. Los consumidores valoran cada vez más la combinación de comodidad y calidad, y Mercadona ha sabido responder con un producto que no sólo es conveniente, sino también extremadamente sabroso. El nuevo plato preparado que Mercadona ha añadido a su catálogo se ha convertido rápidamente en un éxito entre los clientes. Se trata de los Fingers de queso con salsa barbacoa, una opción que viene lista para calentar y disfrutar. Estos fingers están hechos con un 54 % de queso gouda, cubiertos de pan rallado y acompañados de una deliciosa salsa barbacoa. A un precio de solo 3,50 euros por una bandeja de cuatro unidades, este producto no solo es asequible, sino que también ofrece una combinación de sabores que ha conquistado a muchos consumidores.

El nuevo plato preparado de Mercadona que es ideal para picar

Los Fingers de queso con salsa barbacoa de Mercadona han sido diseñados para satisfacer tanto a los amantes del queso como a aquellos que disfrutan de los sabores intensos y ahumados de la barbacoa. Cada finger contiene un generoso 54 % de queso gouda, conocido por su suavidad y sabor característico. Este queso está cubierto con una capa crujiente de pan rallado, lo que le da una textura irresistible al calentarse. Además, el producto incluye un sobre de salsa barbacoa, que añade un toque de sabor dulce y ahumado, complementando perfectamente el queso fundido. Sin duda el plato ideal para servir a amigos o familiares en vuestras reuniones de verano o mientras por ejemplo, véis los JJOO 2024.

Como avanzamos, entre los ingredientes de estos fingers encontramos: queso gouda (54 %) y pan rallado pero también agua, almidón modificado, albúmina de huevo y sal. Esta combinación no sólo garantiza un sabor delicioso, sino que también asegura una textura crujiente por fuera y cremosa por dentro. La preparación es sencilla: sólo hay que calentar los fingers en el horno o microondas y estarán listos para servir. Esta facilidad de preparación es uno de los puntos fuertes del producto, ya que permite disfrutar de un aperitivo o una comida rápida sin esfuerzo.

El precio de 3,50 euros por una bandeja de cuatro unidades hace que estos fingers de queso con salsa barbacoa sean una opción accesible para cualquier bolsillo. No es de extrañar que este producto se haya vuelto viral en redes sociales, donde numerosos consumidores han compartido sus experiencias y opiniones. Los comentarios destacan la combinación perfecta de sabor y textura, con muchos asegurando que están «deliciosos». Este entusiasmo ha contribuido a aumentar aún más la popularidad del producto, consolidándose como una de las mejores opciones de picoteo disponibles en Mercadona.

Los mejores platos preparados en Mercadona

Y si deseas comprar estos fingers no sólo para picar sino para organizar todo un picnic en casa con los tuyos, Mercadona cuenta con otros muchos platos preparados que son también los ideales. Es el caso por ejemplo de sus famosas tortillas de patatas, con y sin cebolla, por sólo 2,60 euros la bandeja de 600 gramos.

No nos olvidamos además de la ensaladilla rusa de Mercadona, lista para comer y que venden además en tarrina de 500 gramos ( 2,80 euros) o de 250 gramos (1,60 euros ). A ésta se le suma además una deliciosa ensaladilla de cangrejo que cuesta también 1,60 euros, o la ensaladilla americana que es algo más barata: sólo 1,50 euros la bandeja de 250 gramos.

Como puedes ver los Fingers de queso con salsa barbacoa de Mercadona son una excelente opción para aquellos que buscan un aperitivo fácil de preparar y lleno de sabor junto con otras propuestas disponibles en Mercadona perfectas para este verano. Con ingredientes de calidad y un precio asequible, no es sorprendente que este producto y los demás que hemos mencionado se hayan convertido en un favorito entre los consumidores. Si aún no los has probado, definitivamente vale la pena hacerlo.