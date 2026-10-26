Los clientes de Caprabo podrán pagar con Bizum, tanto en el supermercado como desde casa

Caprabo ha incorporado la posibilidad de pagar las compras realizadas en sus supermercados a través de Bizum, según ha informado la compañía en un comunicado este lunes. La cadena ha explicado que este método de pago elimina la necesidad de introducir datos bancarios ni tarjetas, «simplificando así el proceso de compra y reduciendo los tiempos de pago».

«Nuestro objetivo, en todos los casos, es trabajar para mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes», ha explicado el director Comercial y de Márketing de Caprabo, Daniel Ledesma, antes de añadir que esta decisión responde a «la creciente demanda de soluciones de pago digitales, rápidas y seguras, por parte de los clientes».

Caprabo ha subrayado que la adopción de la plataforma refuerza su apuesta por la digitalización y por ofrecer a sus clientes las herramientas que mejor se adaptan a sus hábitos de consumo.

Con todo, los clientes de la cadena podrán pagar desde su teléfono móvil utilizando Bizum, sin necesidad de introducir datos bancarios ni tarjetas; solo es necesario disponer de la aplicación en la app del banco, así como de un número de teléfono.

Hay que recordar que, actualmente, millones de usuarios en España utilizan Bizum de forma habitual para realizar pagos y compras online, convirtiéndose en uno de los métodos de pago más populares. Además de la rapidez en las transacciones, «Bizum ofrece elevados estándares de seguridad» -señala la empresa en el comunicado-.