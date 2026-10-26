Elena Martín, abogada de Familia, sobre los divorcios: «El 85% de las rupturas las inician las mujeres. Si la casa está bien y sus hijos cuidados, los hombres se conforman»

Antes de pisar un juzgado, hay un trabajo pendiente que muchas parejas se saltan cuando se separan. Elena Martín, abogada de Familia y divorciada, conoce la separación desde los dos lados de la mesa. De esa doble experiencia nació Divorce Planner, un servicio de acompañamiento integral dirigido a personas que se han planteado poner fin a su relación.

La mayor parte de quienes llegan a su despacho son mujeres, aunque también ha atendido a algún hombre. Su punto de partida es que una ruptura merece la misma planificación que cualquier otro gran cambio vital. Por ello conviene trazar ese plan cuando todavía hay amor, porque sin él el proceso suele complicarse mucho más y más si hay hijos de por medio.

La importancia de planificar el divorcio, según Elena Martín

Su propuesta se llama Método Pantera y combina asesoramiento legal, acompañamiento y mindfulness. El objetivo es que cada persona recupere el control de su vida y entienda por qué sigue en su relación antes de decidir si quiere continuar.

Elena Martín lo resume sin rodeos: “Les quito el victimismo que muchas veces traen”. La abogada explica que recibe a muchas mujeres enfadadas porque sienten que sus maridos no las cuidan, no las valoran o no las desean. Ella les propone mirar hacia sí mismas y preguntarse si se tratan con ese mismo respeto.

Para la abogada, el orden importa en la separación. La ruptura emocional debe llegar antes que la judicial. Si no se da ese paso, advierte, «muchas acaban dejando a su pareja para iniciar otra relación con un hombre similar, repitiendo el mismo patrón».

Ocho semanas para decidir

El programa se prolonga durante ocho semanas e incluye entrenamiento físico, mental y nutricional. La idea es que, con cuerpo y mente preparados, las decisiones sean más coherentes.

No todas las parejas terminan separándose. Algunas deciden seguir juntas, aunque Martín admite que no es lo frecuente. Lo que sí logra en la mayoría de los casos es un divorcio de mutuo acuerdo: cuando alguien deja de ver al otro como el único culpable, pierde las ganas de pelear.

La custodia, la pensión y la casa: los grandes dilemas en los divorcios

Según su experiencia, la custodia, la vivienda y las pensiones concentran la mayoría de los conflictos. Sobre la custodia, cree que las mujeres temen perderla por motivos culturales y asumen que los hijos siempre estarán mejor con ellas. Su mensaje es otro: “las madres mejores no son las que tienen la custodia y todo el control, sino las que están disponibles”. Aunque cada caso es distinto, insiste en que los niños, por lo general, necesitan a ambos progenitores.

La vivienda es otro obstáculo real, y ella lo reconoce: sostener una casa en solitario es difícil. Aun así, prefiere compartir piso con una amiga o un familiar antes que convivir con alguien con quien ya no se quiere estar. Menciona iniciativas como TribuCompartida, que conectan a personas en la misma situación para compartir vida y crianza.

Martín asegura que el 85% de los divorcios los inician las mujeres. Lo atribuye a un factor cultural: los hombres, dice, se conforman mientras la casa funcione y los hijos estén atendidos. Ellas, en cambio, suelen llegar a la decisión con el duelo por la pareja ya hecho.