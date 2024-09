La nueva nº 2 de Escrivá, activista anti-PP y censora de los medios: «Tremenda su deriva contra el PSOE»

José Luis Escrivá inicia su mandato en el Banco de España con una número 2 que no oculta su simpatía por el PSOE, Soledad Núñez Ramos. El Gobierno de Pedro Sánchez ha nombrado subgobernadora del Banco de España a la ex alto cargo de Zapatero que se caracteriza por el activismo anti-PP en sus redes sociales, en las que también da voz a los ataques a los medios de comunicación. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la propuesta de Escrivá una semana después de confirmar el nombre del ex ministro Transformación Digital y Función Pública como gobernador.

Soledad Núñez Ramos ha mantenido vínculos con el PSOE en el aspecto laboral, como ex alto cargo de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que se refleja también en redes sociales. En ellas, la número 2 de Escrivá acostumbra a atacar al PP, a censurar a los medios, a defender fielmente a los socialistas… De hecho, en algunos de sus mensajes (escritos con llamativas faltas ortográficas) hace alusión a Zapatero, Mariano Rajoy, Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo.

La economista no ha tenido reparos, tampoco, en cruzar mensajes de manera directa con profesionales de la información. Así, en uno de sus tuits contesta a uno de ellos para señalar su «letanía para el PSOE» y la ausencia de «la equivalente para el PP». En otro, con tono irónico, critica que se culpe de todo al PSOE, en especial a Zapatero, felicita las iniciativas parlamentarias de los socialistas y apela a Rajoy. Son sólo algunos ejemplos que ha compartido el PP para señalar, sarcásticamente, «el perfil independiente» de la nueva subgobernadora del Banco de España.

No vemos el momento en el que el PSOE diga que Soledad Núñez es un perfil independiente. pic.twitter.com/u7EpLA6fNN — Partido Popular (@ppopular) September 10, 2024

La número 2 de Escrivá también utiliza su cuenta para dar voz a quienes pretenden, parece, silenciar a la prensa libre. Así, en su muro se puede leer una crítica por la «tremenda deriva de los medios contra el PSOE»: «Es legítima, pero no lo es la pérdida de objetividad en las valoraciones del debate».

En lo que respecta a sus alusiones a Núñez Feijóo y a Ayuso, Soledad Núñez se refiere a los dos líderes populares al evocar la Guerra Civil. La subgobernadora del Banco de España responde a unas declaraciones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid indica que sus abuelos no le hablaron nunca de la guerra porque la querían «libre de odios». A ello le replica que a su abuelo «lo fusilaron y lo enterraron en una cuneta» por «trabajar en un ayuntamiento republicano», como detalla en el mensaje en el que menciona a Feijóo.

Ex alto cargo de Zapatero y veto del PP

Al escaparate del activismo socialista en sus redes se suma su curriculum vitae. Soledad Núñez desempeñó dos altos cargos durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, el de la Dirección General de Política Económica de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno (2004-2005) y el de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (2005-2011). De hecho, esa relación con el Ejecutivo socialista motivó que el PP rechazara su nombramiento para el mismo puesto que le ha dado este martes el Gobierno de Sánchez, por considerarla un perfil muy politizado.

Fue en 2012, año en el que el PP gobernaba con Mariano Rajoy, cuando el PSOE propuso a los populares el nombre de la economista para el puesto de subgobernadora del Banco de España, bajo el mandato de Luis María Linde como gobernador de la institución (2012-2018). Se decantaron, finalmente, por Fernando Restoy Lozano, que hasta ese momento era vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras 20 años de trayectoria en el Banco de España, Soledad Núñez acompañará a José Luis Escrivá en su mandato como gobernador de la institución. Será la número 2 del ex ministro de Sánchez, que ocupaba la cartera de Transformación Digital y Función Pública hasta su polémico nombramiento hace una semana.

Con estos movimientos, Sánchez pretende asegurarse acabar con las críticas del Banco de España a su política económica, constantes durante el mandato de Pablo Hernández de Cos. Muchos de los que ahora trabajan para el ex ministro han manifestado su disconformidad con su nuevo cargo por ser un movimiento más de Sánchez para ocupar las instituciones.