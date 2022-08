Si tienes ganas de vivir momentos divertidos este verano pero sin pasar demasiada calor, nada como elegir una tarde en casa con el aire acondicionado, una buena película y porqué no, un juego de mesa. Algo que también puedes hacer allí donde estés de vacaciones si eliges precisamente una de las novedades que arrasa actualmente en una de las tiendas imprescindibles cuando se trata de encontrar lo mejor para nuestro hogar. Si quieres saber de qué se trata, toma nota porque te presentamos a continuación, la novedad de Zara Home que te trasladará a tus vacaciones de niño.

La novedad imprescindible de Zara Home

Puede que Zara Home siempre esté en boca de todo el mundo gracias a sus muchos artículos de decoración, así como bonitos muebles y textil de hogar, pero de vez en cuando nos sorprenden con novedades como la que ahora os presentamos y que es ya todo un «top» ventas en sus tiendas.

Se trata del juego de cuatro en raya pero elaborado con un diseño especial en madera que hace que sea no sólo un juego de mesa con el que vamos a hacer un viaje directo a nuestra infancia, sino que además cuenta con un estilo elegante que es incluso decorativo. Puedes así divertirte con la familia jugando al cuatro en raya, y cuando no lo uses, tenerlo como elemento decorativo en cualquier estante o repisa del salón.

Este juego de cuatro en raya sigue todo el estilo del juego clásico, que consta de un panel con varios orificios y unas ranuras superiores por las que debes meter las fichas de tu color (en blanco o en negro) e intentar hacer cuatro en raya mientras que además, has de evitar que tu contrincante consiga hacer su propio cuatro en raya. Una vez hayamos acabado la partida podemos levantar ese panel central para que todas las fichas caigan y comenzar una nueva.

El juego es precioso y está hecho de madera de haya 100% de modo que se trata de un juego que te va a durar muchos años. De hecho quien sabe, se puede acabar convirtiendo en el juego que marque a la familia y que pase de generación en generación. No dudes en ir a por él porque está arrasando en todas las tiendas de Zara Home así como en su página web y su precio es de tan sólo 49,99 euros ¡No lo puedes dejar escapar!.