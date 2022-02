Natura es una de las tiendas en las que podemos encontrar más productos originales, además de orgánicos, como el artículo que traemos hoy, un producto que te encantará, especialmente si sueles tener los pies frío durante todo el año o si sueles tener dolores y molestias en los pies. Este producto de Natura te ayudará muchísimo en tu día a día, tanto es así que nunca querrás quitártelos.

¿Quieres saber cuál es este producto de Natura con el que no volverás a pasar frío en los pies nunca más? Pues te lo mostramos a continuación, ¡no te lo pierdas! Te encantará.

Las zapatillas para el frío de Natura

Se trata de unas zapatillas con efecto frío y efecto calor con una funda lavable que te permitirá tanto tener siempre tus pies calentitos como aliviar algunos síntomas de dolor.

El efecto calor de las zapatillas calma la inflamación de los pies y es que el calor húmedo está recomendado como un método eficaz para aliviar dolores y molestias en esta zona del cuerpo. Para usar estas zapatillas con calor, tan sólo tendrás que calentarlas al microondas en intervalos de 30 segundos hasta que estas hayan alcanzado la temperatura que deseas. Dependerá mucho de ti y de tus gustos.

En el caso del efecto frío, que es la mejor opción para calmar molestias agudas y cansancio en los pies, tan sólo tendrás que colocar las zapatillas en la nevera entre 2-4 horas o en el congelador durante 1 hora. ¡También son una muy buena opción para el verano!

Estas zapatillas de Natura están hechas con un material de 100% poliéster y un relleno de turmalina, además, está disponible en dos tallas diferentes, de S-M (con una medida de 26 cm) y de L-XL (con una medida de 30 cm).

Son una opción estupenda para dejar de pasar frío durante el invierno y refrescar los pies durante el verano, además de para aliviar algunos dolores de pies producidos por el cansancio. Se pueden usar tanto con calcetines como sin calcetines, el efecto será el mismo los lleves o no los lleves. Eso sí, cuidado cuando decidas usar la opción caliente ya que tendrás que controlar bien la temperatura, especialmente si decides usar estas zapatillas sin calcetines.

Son muy cómodas, confortables y útiles, así que serán una buena compra. Igualmente, puedes comprar este producto de Natura como regalo al ser un artículo muy útil. Seguro que la persona a la que se lo regales te lo agradece, especialmente si sufre de algunos problemas relacionados con el dolor de pies, o si es una persona muy friolera, claro está. ¡No volverá a pasar un invierno con frío!

Lo mejor de todo es que es un producto que tiene un precio estupendo. Tan sólo cuesta 22,90 euros, que no está nada mal si tenemos en cuenta todas las ventajas que ofrecen estas zapatillas para poner en el microondas. Además, si no tienes una tienda Natura cerca, no importa, ya que también podrás comprarlas de forma online.

¿A qué esperas para hacerte con ellas? ¡Son todo un acierto!