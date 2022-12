Los combustibles no sólo serán más caros a partir de enero por la decisión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de eliminar la bonificación de 20 céntimos por litro -sólo se ha prorrogado para los transportistas-. Además, los cambios exigidos por el Gobierno a las petroleras en la composición de las gasolinas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provocará que las gasolineras eleven otros cuatro céntimos como mínimo el litro de combustible también a partir del 1 de enero.

Algunas fuentes, como Nacho Rabadán, director general de la patronal de las gasolineras, vaticina que el precio de la gasolina subirá hasta 6 céntimos por litro por estos cambios obligatorios. Rabadán va incluso más allá y augura que si sale adelante el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que está en tramitación parlamentaria, hará que el precio de las gasolinas suba otros 7 céntimos.

Fuentes del sector son menos pesimistas y calculan que la subida en el precio de las gasolinas por este motivo será «de entre 3 y 4 céntimos, no más», aseguran a este diario. «Son varias cuestiones que hay que cumplir, como aumentar el peso del biocombustible en las gasolinas que se venden para cumplir con las emisiones de efecto invernadero», señalan.

En concreto, se trata de dos normativas. La primera es la llamada Red II, normativa ya existente, que cada año va aumentando el porcentaje de BIO en términos de energía. Para 2023 pasa al 10,5% cuando en 2022 era el 10%. Y, en segundo lugar, la nueva normativa, FQD (Fuel Quality Directive), adicional a la anterior y que implica reducir un 6% las emisiones de CO2 de los combustibles.

En la práctica, en el sector advierten de que el precio que pagará el consumidor final en enero por el litro de gasolina será 24-26 céntimos más caro que actualmente, con la bonificación en vigor. Esto complicará aún más la cuesta de enero para los ciudadanos, que recibirán a cambio una rebaja del IVA sólo de algunos alimentos y, las familias más vulnerables, un cheque de 200 euros para todo el año.

Unas medidas que no van a compensar lo que los ciudadanos ahorraban con la bonificación de la gasolina. La rebaja del IVA no incluye a carnes y pescados, que suponen el 70% del gasto de la cesta de la compra de los españoles, y estará en vigor casi con toda seguridad sólo hasta mayo -la inflación subyacente bajará del 5,5% a cierre de marzo, una de las condiciones impuestas por el Gobierno para prorrogarla-.

En cuanto al cheque de 200 euros, 17 euros al mes para cada familia que ingrese menos de 27.000 euros al año y tenga menos de 75.000 euros de patrimonio, estará vetado para los que reciban el ingreso mínimo vital o para los pensionistas, además de para quienes se queden en el paro a partir del 1 de enero próximo.

IVA de la carne y pescados

En definitiva, el Gobierno elimina la bonificación de la gasolina justo cuando va a subir de precio por sus nuevas exigencias en la calidad de los combustibles, y aprueba unas ayudas limitadas para la compra de alimentos.

Desde la oposición ya se le ha pedido que prorrogue la bonificación de los combustibles y que baje también el IVA de pescados y carnes, algo que apoya Unidas Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido este miércoles que la rebaja del IVA no es camino que prefería ya que no sirve pero que ha tenido que ceder en la negociación con el PSOE a cambio de congelar el precio de los alquileres, que los socialistas no querían.