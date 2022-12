Nacho Rabadán: «Veremos cosas dantescas tras el fin del descuento de 20 céntimos en carburantes»

El precio de los combustibles a bajado algo más de 2 céntimos, pasando de estar por encima de los 2 euros a estar por debajo de 1,8 euros en la actualidad; el precio de la gasolina y del gasóleo continúan a unos niveles difícilmente asumibles por la mayoría de los ciudadanos. Por esa razón, principios de diciembre, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) hizo llegar una carta al Ministerio de Hacienda solicitándole la constitución formal de una mesa para consensuar la posible prórroga de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, dado que “el problema de fondo por el que entró la bonificación de los 20cts, sigue”.

Ha transcurrido algo más de medio mes y la CEEES sigue esperando a que el ejecutivo se pronuncie sobre la gran incertidumbre que hay acerca de las bonificaciones. No ha habido respuesta. Formal ni informal. Nacho Rabadán, director general de CEEES nos traslada la inquietud de las estaciones de servicio ante la falta de conversaciones con el Gobierno. Que las estaciones no estén informadas de las intenciones del Ejecutivo puede provocar que no tengan la provisión suficiente los días previos a que se elimine la bonificación, si es que se elimina. .“No puede volver a pasar lo que ocurrió en abril, que nos enteramos con 40 horas de antelación de lo que teníamos que hacer”. “Puede haber aglomeraciones, caos y desabastecimiento los días antes de que termine la bonificación”.

Rabadán es muy claro: “Los días previos a que termine la bonificación de 2cts pueden darse situaciones dantescas que podríamos evitar si el Gobierno respondiera”. Ante la posibilidad de que, en algún momento, podamos volver a valores de 2016 en los que un litro de combustible costaba un euro, Rabadán se muestra muy escéptico: “En Europa todos los días faltan 1,3 millones de barriles de gasoleo”, este escenario nos hace dependientes de mercados extranjeros que especulan con el precio y nos lo disparan.

Las estaciones de servicio piden certidumbre y seguridad jurídica en un escenario más que complicado en el que están adelantando las bonificaciones y no saben cuánto van a durar las vigentes porque no consiguen hablar con el Gobierno.