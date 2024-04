‘No hay nada más de Madrid que no ser de Madrid’, el homenaje de Estrella Galicia a la hospitalidad madrileña

Estrella Galicia lanza una nueva edición especial dedicada a Madrid, en la que homenajea y celebra el espíritu abierto y la hospitalidad de los madrileños, que llena sus calles de personas y culturas diversas, de todos los rincones del mundo.

Y como dice el lema de esta nueva edición especial, “No hay nada más de Madrid que no ser de Madrid”. Todos los visitantes, se queden o no, son bienvenidos para disfrutar de las costumbres madrileñas y empaparse de la diversidad que respiran sus calles.

Para esta edición, Estrella Galicia ha contado con Loreto Manzanera, una reconocida ilustradora, diseñadora y directora de arte madrileña. Con un estilo que roza el pop art, jugando con colores y conceptos y, sobre todo, divirtiéndose, Loreto ha capturado la esencia de Madrid en el arte de estas botellas, incorporando elementos icónicos como los churros con chocolate, los gatos, su cielo, las terrazas siempre llenas o los bocadillos de calamares. Todos ellos, entremezclados con símbolos de la cultura gallega como la concha del peregrino o los hórreos.

Una ciudad que abraza a todos

Estrella Galicia quiere agradecer, de esta forma, los brazos abiertos de Madrid y la oportunidad que brinda a todo el mundo para disfrutar de sus calles y su gente, así como celebrar especialmente sus lazos con Galicia.

Laura Piñeiro, Brand Manager de Estrella Galicia, comenta: «Con esta edición especial, queremos subrayar la conexión única que todos tenemos con Madrid, una ciudad que abraza a todos y deja una marca eterna en los corazones de las personas que la viven».

En esta ocasión, Estrella Galicia ha producido 2.400.000 botellas de 33 cl, que estarán disponibles exclusivamente en locales de hostelería de la Comunidad de Madrid, hasta agotar existencias.