No hay Mercadona en Canarias: se desvela toda la verdad de algo insólito

En el fascinante mundo de las redes sociales, a veces surge una chispa de ingenio que aporta algo de verdad detrás de situaciones aparentemente inexplicables. Es lo que ha sucedido precisamente con el tiktoker @oskita_redfull, un canario con más de 125,000 seguidores, quien ha capturado la atención y la risa de muchos con su irónica respuesta a un seguidor que le aseguraba que «no hay Mercadona en Canarias». Descubramos ahora cuál fue su respuesta y cuál es la verdad al respecto.

¿No hay Mercadona en Canarias? La respuesta más ingeniosa

Con un tono lleno de humor y sarcasmo, @oskita_redfull aclaró la situación ante el comentario de uno de sus seguidores que afirmaba que en Canarias no hay Mercadona. «Cierto, en Canarias no tenemos Mercadona. De hecho, una de las veces que fui a la Península Ibérica, he ido dos, porque no suelo salir mucho aquí ya que estamos muy aborregados», comienza. Su relato pinta un cuadro que resalta las diferencias entre regiones y cómo las particularidades locales a menudo despiertan sorpresa.

La historia continúa, revelando de forma irónica que el descubrimiento de un Mercadona en casi todos los rincones de la Península Ibérica fue algo que le dejó «sorprendido».

Sin embargo, el toque de humor no se detiene ahí. @oskita_redfull sigue compartiendo sus impresiones sobre la experiencia de viajar a la Península: «Me traje una moneda de dos euros de recuerdo, igual que cuando vas a Estados Unidos o a Tailandia», bromea, añadiendo que en Canarias lo que utilizan como moneda son conchas marinas: «Como ya sabes aquí utilizamos la concha y depende del tamaño de la concha tiene un valor u otro. Las más pequeñas valen menos y las más grandes valen más, te puedes comprar algo más», relata generando la risa de sus seguidores.

El mensaje final del usuario destaca la esencia misma de su respuesta en tono jocoso. «Lamento que aquí no haya Mercadonas, pero tenemos otras cosas… No pasa nada», concluye con una nota de aceptación y humor, subrayando que aunque las particularidades geográficas puedan generar diferencias, cada lugar tiene su propia riqueza y singularidad.

Cuántos Mercadona hay en Canarias

La divertida y perspicaz respuesta de @oskita_redfull destaca la capacidad del humor para revelar la verdad detrás de situaciones insólitas y en este caso, afirmaciones que no son ciertas, ya que Mercadona sí que está presente en Canarias.

En concreto, y según cifras de 2021, los supermercados de Juan Roig cuentan con 85 tiendas en Canarias así como dos bloques logísticos, que suman una plantilla de 4.637 personas.

Además, en los últimos tres años Mercadona invirtió 153,5 millones de euros destinados principalmente al crecimiento y modernización de su red de tiendas en el archipiélago de modo que está más que presente a pesar de que algunas personas crean todo lo contrario y no duden en afirmarlo en redes sociales.