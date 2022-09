Que la cesta de la compra se ha encarecido en el último año es una realidad. Sin embargo, la propuesta de Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos y el oportunismo de Carrefour con su oferta de 30 productos por 30 euros no ha gustado al sector, que ya hace grandes esfuerzos por no trasladar todo el incremento de costes al precio de los productos. De hecho, en algunos supermercados como Alcampo o Mercadona se pueden comprar una lista de productos frescos como los que pide Díaz por 30 euros.

Pese a que la titular de trabajo no entró a valorar la cesta de la compra de Carrefour, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sí lo hizo, tildándola de modelo sobre el que se basarían sus recomendaciones a otros centros de distribución. Algo que no ha dejado muy contento al sector, que rechaza la propuesta de Díaz. El director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, ha asegurado que no es «buena» la idea de elaborar una cesta básica común porque «no es coherente con la estructura de la distribución comercial española».

«El mercado está muy repartido y mucho menos concentrado que en otros países. No se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras, sino que hay que implicar a cien cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco», ha apuntado García Magarzo, en representación de Mercadona, Lidl, DIA y otras enseñas regionales. El vicepresidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) -como El Corte Inglés-, Javier Millán-Astray, ha lamentado que se estén «arrojando sombras sobre el comportamiento de la distribución, que está siendo responsable».

De hecho, una lista de 12 productos frescos -incluyendo carne, pescado, frutas, hortalizas y huevos como pide la ministra- en supermercados como Alcampo o Mercadona se pueden adquirir por 30 euros, lo que hace que la propuesta de la comunista Díaz quede en papel mojado. Una lista que difiere mucho de la que ha lanzado Carrefour, que no incluye proteínas ni frescos ni una cesta específica para celíacos.

Ni siquiera el propio Podemos ha querido pillarse los dedos con la propuesta de Díaz. La formación morada ha pedido medidas para proteger a los pequeños y medianos productores y al pequeño comercio de los efectos negativos que la iniciativa de la vicepresidenta segunda pueda tener este acuerdo con las grandes superficies. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado que si bien la prioridad es que en este contexto de crisis las familias puedan acceder a una alimentación básica, hay que apoyar también a los pequeños productores y comerciantes.

De hecho, los pequeños comercios han rechazado la propuesta de limitar los precios en alimentación para contener la inflación, ya que «favorece» a la gran distribución en detrimento del comercio de proximidad. El presidente de la Asociación de Detallistas de Frutas y Verduras de Barcelona, Tino Mora, afirma que se trata de una medida «que puede llegar a ser provocativa» y afecta a toda la cadena alimentaria, incluidos los productores y los comercializadores. «El tope lo pondrán también a la hora de pagar en origen a los productores», ha destacado Mora, que ha instado a llevar a cabo otras soluciones como eliminar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en productos básicos de alimentación.

De esta forma, los argumentos de Díaz, más cercanos al argumentario de la dictadura comunista cubana, que a la realidad de los consumidores españoles, no sólo disgusta a pequeños comercios, sino que además añade todavía más peso a las distribuidoras que luchan por combatir el alza de costes sin trasladarlos de forma completa al precio de los alimentos.