Global Power Generation (GPG), la filial de generación eléctrica internacional de Naturgy, ha inaugurado su primer gran proyecto híbrido de generación fotovoltaica y almacenamiento con baterías a nivel mundial, tal y como ha anunciado la empresa a través de un comunicado recogido por OKDIARIO. En concreto, la energética española ha creado una instalación pionera ubicada en Australia que avanza en la transición energética del país.

El evento de puesta en operación contó con la presencia de Jai Thomas, Western Australian Acting Director General, Department of Energy, Mines, Industry Regulation and Safety, Sam Barbaro, Western Australian Chief Executive Officer, y Alison Harris, Shire of Cunderdin President, acompañados de Francisco Bustío, CEO de GPG, y Pedro Serrano, Managing Director de GPG en Australia.

Así, Cunderdin ha iniciado su operación tras más de tres meses de generación sometido a intensas y exigentes pruebas de funcionamiento. El proyecto de Naturgy está compuesto por 229.500 módulos y tiene una capacidad solar fotovoltaica de 128 megavatios (MW), que se combinan con un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 55MW/220 MWh.

El sistema es hibridado y está diseñado para proporcionar cuatro horas de suministro constante en los picos de demanda todos los días del año, elevando así el potencial de producción de energías renovables e impulsando la descarbonización del país.

La compañía energética estima que con su puesta en funcionamiento se evitará la emisión de 140.000 toneladas de CO2 y generará energía equivalente al consumo anual de 51.000 viviendas.

El proyecto de Naturgy

La instalación ha contado con una inversión de 172 millones de euros, de los que se han destinado más de 229.000 dólares a actividades de participación y distribución de beneficios en la comunidad local.

Además, su construcción ha empleado a un equivalente a 100 profesionales a tiempo completo. La ubicación de las instalaciones, en la localidad de Cunderdin (Australia Occidental), supone la expansión de las operaciones de GPG al Sistema Interconectado del Suroeste (SWIS) del país.

«Cunderdin representa nuestro compromiso por superar los límites de la innovación y la sostenibilidad. Este proyecto es un gran logro no solo para nuestra compañía, sino también para el sector, al establecer nuevos referentes globales para la industria de generación renovable», ha señalado el consejero delegado de Global Power Generation, Francisco Bustío.

Por parte del Gobierno australiano, Jai Thomas, director general adjunto del Oeste de Australia y coordinador de energía, ha destacado que «las reformas del mercado energético realizadas por el Gobierno de Australia Occidental impulsan proyectos tan innovadores como el Cunderdin».

Global Power Generation tiene presencia en más de 8 países en todo el mundo en cuya actividad está centrada en la transición energética, en concreto, la división australiana ha sido un actor clave en la transformación del país y desarrolla proyectos de alto valor que impulsan la transición de energías limpias en Australia.