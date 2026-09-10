MyInvestor, el neobanco especializado en inversión respaldado por Andbank, El Corte Inglés, AXA y varios family office, mejora desde hoy su oferta de ahorro y eleva un 0,25% la remuneración de los depósitos, en línea con el movimiento de tipos previsto por el BCE en las próximas horas.

La entidad eleva la rentabilidad de sus depósitos hasta el 2,50% TAE en todos los plazos para los clientes que mantengan o contraten una cartera automatizada de al menos 150 euros.

En los depósitos a 1, 3, 6 y 12 meses, el tipo aumenta del 2,25% al 2,50% TAE. Para los clientes que no tengan o contraten una cartera automatizada, la remuneración será del 2,25% TAE.

El importe mínimo de contratación de estos depósitos es de 10.000 euros con un máximo de 100.000 euros por depósito.

Además, los clientes con suscripción al Plan Premium también se benefician de una mejora en el depósito Premium a 3 meses, que pasa del 3% TAE al 3,25% TAE. Se puede contratar desde 1.000 euros hasta 25.000 euros. El Plan Premium incluye también una cuenta remunerada que sube del 2,50 % al 2,60% TAE sin límite de tiempo, así como otras ventajas adicionales en inversión y cashback, por 7,99 euros al mes.

Recientemente MyInvestor también mejoró la remuneración de su cuenta remunerada estándar al 2,50% TAE durante 6 meses, hasta un máximo de 70.000 euros. Una vez transcurrido este periodo, la rentabilidad de la cuenta depende de la inversión mensual que hagan los clientes: 1% TAE si invierten al menos 300 euros al mes, 1,75% TAE con una inversión mensual de 600 euros y 2,50% TAE si invierten 900 euros al mes. Si no invierten, la cuenta pasa al 0,30 % TAE.

De esta forma, la entidad vincula una mayor remuneración de la liquidez al hábito de invertir de forma periódica, facilitando que los clientes puedan combinar ahorro e inversión. Se trata de condiciones que aplican de forma uniforme a todos los clientes, sin tratarse de ofertas personalizadas.

Con esta mejora, la entidad refuerza su posicionamiento como una alternativa competitiva en la gestión de la liquidez, destacando la importancia de contar con un colchón de ahorro como paso previo a la inversión. MyInvestor está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos en España, por lo que tanto su cuenta como depósitos están protegidos hasta 100.000 euros.

Los bancos prefieren esperar

La mejora anunciada por MyInvestor llega en un momento en el que la banca todavía no está trasladando con la misma rapidez las expectativas de subida de tipos a los productos de ahorro. Según explican desde HelpMyCash, mientras el euríbor reacciona prácticamente de inmediato a las expectativas del mercado, las entidades no parecen tener la misma urgencia para elevar la remuneración de los depósitos.

De hecho, los grandes bancos españoles continúan sin apostar abiertamente por mejorar sus plazos fijos. Santander no muestra actualmente sus depósitos en su web y BBVA promociona únicamente un depósito combinado. CaixaBank sí reserva un espacio para su plazo fijo, aunque su rentabilidad máxima se sitúa en el 1,10 % TAE, por debajo de la facilidad de depósito del BCE.

En cambio, algunas entidades extranjeras ya están moviendo ficha. Al menos media docena de bancos extranjeros que comercializan sus depósitos en España ofrecen plazos fijos a un año con rentabilidades del 3 % TAE o superiores, según el análisis de HelpMyCash. Entre ellos destaca Mano Bankas, entidad lituana presente en España a través de Raisin, que llega a ofrecer un 3,46 % TAE a doce meses.

Para los ahorradores, estas ofertas amplían las alternativas más allá de los grandes bancos españoles y permiten acceder a rentabilidades superiores comparando depósitos de entidades de otros países europeos.