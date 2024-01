El milagro de limpieza es de Mercadona: lo recomiendan los expertos

¿Te gustaría tener un hogar limpio, desinfectado y perfumado con un solo producto? ¿Te gustaría ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo? ¿Te gustaría conocer el secreto de los expertos en limpieza y salud para mantener tu casa libre de gérmenes y malos olores? Si has respondido que sí a estas preguntas, estás de enhorabuena, porque existe un producto que cumple con todas estas características y que está al alcance de tu mano. Se trata del milagro de limpieza de Mercadona, un producto que lo recomiendan los expertos y que te sorprenderá por su eficacia, su economía y su ecología. ¿Quieres saber de qué producto se trata y cómo puedes conseguirlo? Sigue leyendo y te lo contamos todo.

El milagro de Mercadona para la limpieza

De entre los muchos productos de limpieza que podemos encontrar actualmente en Mercadona, existe uno que está considerado casi un «milagro», dada su eficacia. De hecho lo recomiendan los expertos y no es otro que el Alcohol de Limpieza Perfumado Bosque Verde. Se trata de un producto líquido con un 70% de alcohol que elimina el 99,9% de los gérmenes, incluyendo bacterias, hongos y virus, como el coronavirus. Además, tiene un agradable aroma a bosque que deja un ambiente fresco y natural en tu hogar. Y lo mejor de todo, es que solo cuesta 2,30 euros la botella de 1 litro.

¿Qué es el 70% Alcohol de Limpieza Perfumado Bosque Verde?

El 70% Alcohol de Limpieza Perfumado Bosque Verde es un producto de la marca propia de Mercadona, que se puede encontrar en la sección de droguería de sus supermercados. Se trata de un producto líquido que contiene un 70% de alcohol etílico, que le confiere propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas. Es decir, que es capaz de eliminar los microorganismos que pueden causar enfermedades o malos olores. Además, contiene un perfume que le da un olor a bosque, que evoca la naturaleza y la tranquilidad.

¿Cómo se usa el 70% Alcohol de Limpieza Perfumado Bosque Verde?

El 70% Alcohol de Limpieza Perfumado Bosque Verde es un producto de uso ambiental, que se puede aplicar sobre superficies de plástico, vidrio y cerámica. Para usarlo, solo hay que seguir unos sencillos pasos aunque eso sí, antes de usar el producto, lee detenidamente la etiqueta y sigue las indicaciones de seguridad.

Este es un producto muy recomendado para la desinfección de objetos domésticos ya que desinfecta y desengrasa pequeñas superficies como pomos, interruptores, mandos a distancia, teclados, ratones, teléfonos, etc. Para usarlo solo tienes que impregnar un trapo con alcohol y aplicarlo sobre la superficie a desinfectar. Luego tienes que dejar actuar 5 minutos para eliminar bacterias y coronavirus o dejar actuar 15 minutos para eliminar hongos.

Es importante tener en cuenta además, hacer una prueba en una zona no visible antes de usar el producto. No lo utilices en maderas tratadas con ceras, aceites o barnices; ni en metacrilato, superficies delicadas, superficies con tratamientos antihuellas, antical o serigrafiadas. Tampoco es aconsejable usarlo en tejidos de piel o cuero, en envases porosos y/o no herméticos, humanos y/o animales. Por último, no se puede usar en pantallas ni dispositivos electrónicos y no lo mezcles con otros productos de limpieza.

¿Qué beneficios tiene el Alcohol de Limpieza Perfumado Bosque Verde?

El Alcohol de Limpieza Perfumado Bosque Verde tiene múltiples beneficios que lo convierten en un producto imprescindible en tu hogar. Algunos de ellos son:

Es eficaz : Elimina el 99,9% de los gérmenes, incluyendo bacterias, hongos y virus, como el coronavirus. Así, previene la transmisión de enfermedades y mantiene tu hogar higiénico y saludable.

: Elimina el 99,9% de los gérmenes, incluyendo bacterias, hongos y virus, como el coronavirus. Así, previene la transmisión de enfermedades y mantiene tu hogar higiénico y saludable. Es económico: Tiene un precio muy asequible, solo 2,30 euros la botella de 1 litro. Además, al ser un producto concentrado, cunde mucho y dura más tiempo que otros productos de limpieza.

Tiene un precio muy asequible, solo 2,30 euros la botella de 1 litro. Además, al ser un producto concentrado, cunde mucho y dura más tiempo que otros productos de limpieza. Es ecológico: Tiene un bajo impacto ambiental, ya que no contiene cloro, fosfatos, colorantes ni conservantes. Además, su envase es 100% reciclable y se puede reutilizar para otros usos.

Tiene un bajo impacto ambiental, ya que no contiene cloro, fosfatos, colorantes ni conservantes. Además, su envase es 100% reciclable y se puede reutilizar para otros usos. Es agradable: Tiene un perfume que le da un olor a bosque, que crea una atmósfera fresca y natural en tu hogar. Además, no deja residuos ni manchas en las superficies.

Este producto de limpieza se puede comprar en cualquier supermercado Mercadona, en la sección de droguería. También se puede comprar online, a través de la página web de Mercadona, donde se puede encontrar más información sobre el producto y sus características. El precio es el mismo, 2,30 euros la botella de 1 litro.

Ahora ya lo sabes, el Alcohol de Limpieza Perfumado Bosque Verde es un producto de limpieza que ofrece múltiples beneficios, como la eficacia, la economía, la ecología y la agradabilidad. Es un producto que elimina el 99,9% de los gérmenes, incluyendo bacterias, hongos y virus, como el coronavirus, y que deja un olor a bosque que crea una atmósfera fresca y natural en tu hogar. Es un producto que ha sido recomendado por varios expertos en limpieza y salud, que han destacado sus propiedades y ventajas, así que ¿a qué esperas para probar el milagro de limpieza de Mercadona?.