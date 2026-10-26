Microsoft enseña la puerta a una cuarta parte de su plantilla mundial: ofrece 60.000 salidas voluntarias

La tecnológica Microsoft se dispone a acometer la reducción de plantilla más drástica de su historia con la salida de unos 60.000 empleados, el equivalente a una cuarta parte de su fuerza laboral mundial (223.000 personas). Según ha explicado este lunes la compañía, la Oferta de Salida Voluntaria (OVV) se dirige únicamente a empleados ubicados en Canadá, India, Reino Unido y Estados Unidos.

Además, todos los candidatos son de nivel 70 o inferior, lo que equivale a decir que el recorte masivo afecta a directores sénior e ingenieros, pero excluye cargos ejecutivos de alta dirección. Como ya se ha avanzado -y según adelantó Business Insider-, son aproximadamente 60.000 las bajas que la tecnológica espera conseguir, y para ello ha previsto unas condiciones de indemnización que serán «similares» a las que se aplican en esa empresa en casos de despido común.

Amy Coleman, la vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Microsoft, ha detallado que se trata de «un programa voluntario por tiempo limitado» y que vendrá acompañado no solo de apoyo financiero, también de «recursos para la planificación» de las carreras de los que salgan.

«La Oferta de Salida Voluntaria refleja una parte importante de cómo estamos evolucionando nuestro enfoque del cambio: crear mayor flexibilidad y, siempre que sea posible, más maneras para que los empleados definan su próximo capítulo», ha señalado la directiva en un intento por evitar la polémica, aunque la cadena CNBC ha adelantado que algunos equipos de marketing, ventas e ingeniería han decidido no participar en el programa.

A nadie escapa que este movimiento está estrechamente relacionado con el ‘boom’ de la Inteligencia Artificial, que ya está generando reducciones de personal en otras grandes tecnológicas (en abril Meta anunció el despido del 10% de su plantilla global).

De hecho, ese mismo mes de abril Microsoft ya fue noticia al enseñar la puerta a un 7% de su plantilla en Estados Unidos, el equivalente a unas 8.750 personas. Entonces, se dijo que entre los objetivos de esta operación estaba reducir costes estructurales y equilibrar el gasto récord en centros de datos, chips especializados y supercomputación, áreas donde la compañía está invirtiendo a gran velocidad al calor del creciente interés por las soluciones de IA.