La promotora Metrovacesa confirma la fortaleza de la vivienda de obra nueva. La cartera de preventas acumuladas hasta el 30 de septiembre alcanzó las 3.591 unidades, lo que supone un alza del 13% respecto a la cifra con la que cerró el ejercicio pasado. Mientras que sólo en el tercer trimestre la empresa ha disparado sus preventas más de un 37%. Todo ello, pese a que el precio medio se ha incrementado casi un 3% desde el inicio del año.

Actualmente, la compañía participada por Banco Santander, Carlos Slim y BBVA tiene en construcción un total 4.650 viviendas, gracias al impulso que ha dado a la obra nueva en los últimos meses. Entre julio y septiembre, Metrovacesa inició la construcción de 949 viviendas y más de 1.500 unidades en los nueve meses del año, según los resultados remitidos por la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Respecto a la situación del sector, Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa, ha asegurado que «el tono de la demanda residencial sigue siendo bueno y seguimos conservando una fuerte visibilidad en cuanto a las entregas para el periodo 2023-2025, lo que nos permite mantener nuestro enfoque estratégico y nuestros objetivos operacionales».

Además, fuentes cercanas a la compañía explican a OKDIARIO que hasta el momento la subida de los tipos de interés no ha pasado factura a la venta de viviendas nuevas, mientras que las operaciones de pisos y casas de segunda mano acumulan siete meses de caídas. «Esto se debe a que en España se construye menos vivienda de la que se demanda», aseguran.

Slim en Metrovacesa

Carlos Slim, el empresario mexicano que tomó el control de la constructora española FCC en 2016, adquirió a principios de octubre nuevas acciones de la promotora Metrovacesa, hasta rozar el 21% del capital. Así, el magnate se ha convertido en el segundo mayor accionista tras superar por primera vez a BBVA. No obstante, aún se encuentra lejos de alcanzar al primer accionista, Banco Santander, que controla el 49,3% de la compañía.

Ahora, el consejo de administración de la inmobiliaria ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 28 de noviembre para ampliar ese órgano directivo de 12 a 13 miembros. En concreto, el grupo controlado por Slim ha propuesto el nombramiento de Juan Antonio Franco Díez como nuevo consejero.

Slim lleva meses intentando hacerse con una parte mayor de Metrovacesa. Con esta nueva operación, Slim continúa su ofensiva para ampliar su capital en la promotora hasta su objetivo del 29,4%, después de que Santander y BBVA rechazaran en junio de 2022 una Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Slim a través de FCC a 7,8 euros por acción. Ambas entidades decidieron no vender acciones a Slim al considerar que la oferta no recogía el valor real de la compañía. No obstante, algunos minoritarios aceptaron y FCC logró subir su participación del 5,4% que ya controlaba hasta el 17%, cifra que ha aumentado hace poco hasta el 21%.

Según confirman fuentes del sector a OKDIARIO, Slim se plantea usar los ingresos de la venta de la filial de servicios de FCC para adquirir la totalidad de Metrovacesa.