La crisis de los semiconductores sigue haciendo de las suyas en las plantas de la automoción en España. La falta de piezas ha provocado que el 75% de los vehículos que se ensamblan al día en Mercedes-Benz Vitoria no salgan camino del concesionario y se queden en la campa porque están sin terminar, lo que se traduce en 525 unidades afectadas por la escasez de microchips. No obstante, la factoría vasca ya sufrió un episodio similar antes de verano, tal y como avanzó este diario.

«El aprovisionamiento de piezas en la planta de Mercedes-Benz Vitoria está en niveles críticos por el impacto de la crisis de los semiconductores», señalan fuentes cercanas a la situación en conversaciones con este diario. «Hasta tal punto que el 75% de los vehículos que se ensamblan al día están sin terminar, lo que supone algo más de 500 unidades teniendo en cuenta que la factoría produce en la actualidad 700 vehículos diarios en las líneas de montaje», calculan.

Un escenario que podría provocar un colapso en la campa de la factoría vasca. «La falta de piezas provocará que esta semana los terrenos del fabricante automovilístico alemán acumulen cerca de 3.000 coches con algún defecto en su producción, lo que podría provocar importantes cuellos de botella y la contratacción de personal adicional de carácter temporal para terminar los vehículos afectados por la penuria de aprovisionamiento de microchips», explican. «Es la única forma», recalcan.

No obstante, recalcan que «los vehículos que no están totalmente terminados es porque les faltan algunas piezas adicionales que no compromete la seguridad de los vehículos, ya que cuando sale de las líneas de ensamblaje tiene que hacerlo rodando». «Cuando faltan chips que afectan a partes clave se frena la producción en la factoría utilizando los mecanismos de flexibilidad laboral que han firmado dirección y sindicatos para hacer frente a la crisis de los semiconductores», explican. Mercedes-Benz firmó con los sindicatos un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas y administrativas hasta diciembre de 2021.

Faltan más de 90 piezas

«Los trabajadores de las líneas de montaje están sufriendo problemas con más de 90 piezas y muchas de ellas se encuentran con niveles de aprovisionamiento en ‘rojo’, lo que ha obligado a la empresa a reducir las previsiones de producción para este año hasta las 134.000 unidades», añaden las citadas fuentes. Unas cifras que no prevén cambiar desde la compañía ya que según los expertos la crisis de los semiconductores continuará afectado a la industria de la automoción más allá de 2022.

La falta de suministro no sólo está afectando a Mercedes-Benz Vitoria, de hecho la factoría vasca fue de las últimas en ver comprometida su producción por la crisis de los semiconductores y empezó a experimentar patrones en las líneas de ensamblajes antes de verano, a esta lista también se suma Ford Almusafes, Renault Valladolid, Stellantis Zaragoza o Seat Martorell.