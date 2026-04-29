En plena temporada de resultados empresariales, el mercado pone hoy el foco en la reunión de la Reserva Federal. En ella se decide, entre otras cosas, si el organismo sube los tipos o si los mantiene como la última vez. No se trata únicamente de la Reserva Federal (FED) o del Banco Central Europeo (BCE), sino también del de Japón (que ha mantenido tipos), Canadá (se espera que los repita) e Inglaterra (también se espera que mantenga los tipos).

Las decisiones que tomen la FED y el BCE serán factores determinantes del ciclo global. El elemento común que parece que va a marcar la semana es que los organismos monetarios parecen seguros de mantener la cautela y no mover los tipos.

Además de congelar los tipos en marzo, tanto la FED como el BCE hicieron hincapié en que de cara al futuro se iban a guiar por los datos con unas previsiones de inflación ligeramente al alza y con la incertidumbre lastrando el crecimiento.

Mirada puesta en Powell

En el caso de la FED, el mercado descuenta con total seguridad que no habrá movimientos en los tipos de interés, por lo que todo el foco se pondrá en el último discurso de Jerome Powell, después de que el Departamento de Justicia haya cerrado su investigación criminal.

Su mandato termina en mayo y la próxima reunión de la FED es en junio. Sin embargo, eso no implica que no se le vaya a cuestionar por los próximos pasos del organismo o incluso por su sucesor, Kevin Warsh.

Javier Cabrera, analista de mercados, cree que Powell no va a dar demasiados titulares, ya que al ser su última reunión la responsabilidad caerá en breve a Warsh. De hecho, considera que lo más razonable es que se mantengan estos tipos en esta reunión.

De cara al futuro, el diagrama de puntos de la FED sigue señalando un recorte de tipos en 2026, a pesar de que los mercados han pasado a descontar que no habrá recortes este año. Al menos eso creen desde Capital Group.

Sentimiento mixto entre los analistas

Cristina Gavín Moreno, jefa de Renta Fija en Ibercaja Gestión, sostiene que no veremos bajadas en todo el 2026 aunque la falta de visibilidad en cuanto a la duración del conflicto y sus posibles consecuencias, cada vez más complejas de definir en la medida que el conflicto se alarga, hace posible que el escenario pueda cambiar en cualquier momento.

La expectativa base, según los analistas de Ebury, sigue siendo que los primeros recortes comiencen en septiembre. Sin embargo, todo quedará en manos de Warsh.

«Ya bajo el mandato del próximo presidente, y con más datos, cabe la posibilidad de subir tipos para frenar el repunte inflacionario», añaden.

En esta línea, cualquier recorte que no esté respaldado por datos que indiquen una moderación de las presiones inflacionistas podría interpretarse como una señal de debilitamiento de la independencia de la FED.

Por lo pronto, el jueves sale el dato de PCE, el indicador favorito de la FED para medir la inflación. Se espera que suba hasta el 3,5% interanual para el mes de marzo, lo que supone un repunte frente al 2,8% de febrero y del 2% objetivo.

La IA, protagoniza la reunión de la FED

Por otro lado, es probable que Powell hable del impacto de la IA en los puestos de trabajo conocidos como «entry-level», que son para perfiles junior o becarios.

Si bien este segmento ya mostraba una ralentización antes del auge de la IA agéntica, podría haber cierto impacto y desde luego la FED tendrá que empezar a considerarlo. Esto puede destruir empleo en el corto plazo, pero también ser deflacionario.

En cuanto a Kevin Warsh, otro de los temas clave en la reunión, parece que tomará una postura más hawkish, centrado en el control de la inflación. Hasta que no entre en la presidencia se mantiene la incertidumbre.

Si bien Luis Merino, responsable de Renta Fija en Santalucía Asset Management, mantiene una postura más ‘rigida’ en lo que se refiere a un posible giro en la política monetaria con la llegada de Warsh.

Y más, si se tiene en cuenta que el nuevo presidente deberá consensuar cualquier cambio de rumbo con los otros 11 miembros con voto, entre los que podría seguir figurando el propio Powell.

Desde Swisscanto se espera que el nuevo presidente adopte un enfoque menos explícito en la comunicación de futuras decisiones de política monetaria, centrando su estrategia en la reducción del balance.

Este último punto será sin duda controvertido, debido al actual contexto de déficit presupuestario del Gobierno, que vuelve a situarse en un 6%. Al fin y al cabo, la reducción del balance tiende, por regla general, a provocar un aumento de los rendimientos de los bonos del Estado a largo plazo.

Nuevo rumbo de la mano de Warsh

Para Ebury el futuro presidente de la FED insinúa un giro que se aleja de la línea marcada por la Reserva Federal hasta ahora.

Según los expertos de Scoopratings, si Warsh consigue la presidencia, la FED centrará su atención de forma más estricta en la estabilidad de precios y el máximo empleo, prestando significativamente menos atención a cuestiones como el riesgo climático o la equidad social.

En definitiva, la figura del próximo presidente de la FED divide a los analistas. Jon Butcher, economista sénior para EE. UU. de Aberdeen Investments, le considera más «un crítico constante del aumento del tamaño y el papel de la Fed que un halcón o una paloma a ultranza».

Si bien, el mercado en general espera que la reunión celebrada hoy marque el tono para la del día siguiente; sin cambios en los tipos y con la guerra y la IA como temas claves de la jornada.