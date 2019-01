Los valores del Ibex más expuestos a Reino Unido celebran el rechazo al ‘Brexit’

IAG, Banco Sabadell y Banco Santander son las tres entidades más expuestas a Reino Unido, y todas ellas cotizan este miércoles en verde tras el batacazo en el Parlamento Británico de Theresa May.

IAG y Banco Sabadell son los valores del Ibex 35 que más suben en Bolsa este miércoles, con alzas que superan el 1,5%. La entidad que preside Josep Oliu factura cerca de un 21% en Reino Unido (por TSB), mientras que los ingresos de la aerolínea dependen en un 30% de la isla británica. Hoy, sendas empresas celebran el batacazo de May en el Parlamento Británico respecto al ‘Brexit’.

Además de IAG y Banco Sabadell, el sector financiero en general también mira con interés lo que sucede en Reino Unido. Banco Santander, que este martes anunció que no seguía adelante con la contratación de Orcel como Consejero Delegado, ha amanecido plano este miércoles. El 10% de la facturación del banco que preside Ana Botín proviene de Reino Unido, sin embargo, los accionistas de la entidad no celebran con las mismas ganas que los de Sabadell o IAG el batacazo de May en el Parlamento Británico.

¿Qué pasará en Reino Unido?

Pauline Thomas, experta en Reino Unido de Investing.com, contempla hasta siete posibles escenarios tras el golpe que sufrió ayer la primera ministra británica, Theresa May, que tiene hasta el lunes 21 de enero para volver al parlamento con un Plan B, es decir, con una nueva versión de su acuerdo de Brexit. “No creemos que esta opción vaya a darse, pues no tendrían suficiente tiempo como para preparar un acuerdo sustancialmente distinto y, además, tampoco creemos que la Unión Europea se mueva de su posición actual”, señala Thomas.

Otra opción, según la experta, pasaría por un apoyo entre partidos para realizar ajustes al acuerdo actual: “En los próximos días veremos si el Parlamento parece dispuesto a encontrar una solución diferente para un Brexit ordenado al margen de la fecha oficial de salida. Esta opción sería positiva para los mercados y provocaría un movimiento alcista en la libra aunque, viendo la situación actual, nos parece difícil que pueda suceder”.

Según Investing.com, las elecciones generales son también otra posibilidad: “La moción de confianza que se va a producir hoy ya ha tenido un efecto inmediato en la libra, que ha caído ante la posibilidad de que puedan llegarse a celebrar elecciones. Podría darse la situación, aunque estamos más inclinados a pensar más en un segundo referendum que en elecciones generales”, explica Thomas, que también cree que se podría producir un segundo referéndum: “Los mercados apuestan favorablemente a propósito de esta opción, pero si llega a producirse, desde luego tendrá que ser ampliando el plazo de salida, porque con el plazo actual no les daría tiempo”.

Además, existen, según los expertos de Investing.com, otras tres opciones, que son que se queden sin acuerdo, retrasar el ‘Brexit’ (extensión del artículo 50) o una renegociación con la Unión Europea.