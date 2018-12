Estos son los seis días que cerrará la Bolsa española en 2019

Al igual que ha sucedido en 2018, en 2019 serán seis los días en los que cerrará la Bolsa española, además de dos sesiones a medias, que cerrarán a las 14,00 de la tarde. Como todos los años, el día 1 de enero será la primera jornada del año… sin Bolsa. Los inversores podrán comerse las uvas con normalidad sin la necesidad de irse pronto a dormir para ver cómo cotizan sus títulos.

Al igual que ha sucedido en 2018, en 2019 serán seis los días en los que cerrará la Bolsa española, además de dos sesiones a medias, que cerrarán a las 14,00 de la tarde. Como todos los años, el día 1 de enero será la primera jornada del año… sin Bolsa. Los inversores podrán comerse las uvas con normalidad sin la necesidad de irse pronto a dormir para ver cómo cotizan sus títulos.

En febrero y en marzo no habrá ningún día festivo, toda vez en 2019 la Semana Santa llegará más tarde. Sin embargo, en 2019 los inversores tendrán un puente que hacía tiempo que no veían… ¡de hasta cuatro días! Los días 19 de abril (viernes santo), 20 de abril (sábado), 21 de abril (domingo) y 22 de abril (Lunes de pascua), la Plaza de la Lealtad no abrirá sus puertas.

Un año más, el primer día de mayo, Día del trabajador, tampoco habrá Bolsa. Y a partir de ese día, los inversores pueden prepararse, toda vez que les esperarán seis meses sin ningún festivo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre serán meses completamente normales en la Bolsa española, tal y como sucedió en 2018.

Los últimos dos festivos, como siempre, vendrán en diciembre: 25 de diciembre y 26 de diciembre, los parqués no tendrán movimiento. Además, los días 24 y 31 de diciembre serán hábiles, pero sólo hasta las 14,00 de la tarde.