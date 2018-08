¿Compramos acciones de BBVA?

Una caída del 10% en el precio de las acciones de BBVA es más que suficiente como para que los ávidos inversores aparezcan interesados en el valor tal cual lo hacen las aves carroñeras cuando ven a un animal moribundo deambulando por el desierto.

Poco importa el motivo por el que está bajando, el valor está barato porque ha bajado bruscamente 60 céntimos en muy poco tiempo y como es un valor emblemático de la bolsa española no hay nada más que pensar. Esto subirá con el tiempo y punto.

Realmente, en cierta manera se puede tener la razón. Las acciones del BBVA terminarán recuperando las recientes caídas, pero cuánto tiempo tardará en ocurrir eso. ¿Y si primero baja hasta los 4,65 euros o inclusive hasta los niveles a los que se fue cuando se conoció el Brexit?

El inversor español es muy de ponderar a medida que una acción va bajando y por ello, si es que acabamos viendo los casi 4 euros es altamente probable que la gran mayoría de ellos se haya quedado sin “cash” en ese momento por haberlo quemado a lo largo de toda la bajada. Incluso habría inversores que tirarían la toalla acobardados de tantas correcciones.

Así que ya sabe cuáles son las premisas para poder entrar en BBVA o en cualquier otra acción: Nunca premiar con más dinero el comportamiento en contra de lo pensado sino cortar la pérdida y esperar a que el mercado se gire.

De hecho, yo nunca he sido partidario de encontrar el suelo de un valor, sino más bien espero pacientemente que el mercado lo haga y es entonces cuando puedo verlo y actuar en consecuencia. De esta manera, el mercado no solo me da la información de que el suelo ha sido realizado sino que además me dice dónde tengo que poner el stop de pérdidas en caso de problemas. Lo único que hay que tener es paciencia y no querer comprar en los mínimos o mientras que el valor está cayendo como un cuchillo.

Si nos fijamos en el aspecto técnico podemos sacar varias conclusiones. Como podemos ver en la imagen, los mínimos de 2009 y del verano del 2012 configuran la tendencia alcista de largo plazo en el valor. Cuando se conoció el Brexit, el valor bajó justo hasta esa proyección de la tendencia alcista y ahora, cuando aparentemente la tensión con los bonos turcos pueden hacerle mucho más dado de manera directa no seria descartable la vuelta a su testeo. De ahí que hablase anteriormente de los 4,65 euros.

A pesar de ello; y ahora viene para deleite de los cortoplacista una estrategia mucho más agresiva, podemos ver un canal bajista que con las correcciones actuales hemos testeado su base. Así que la estrategia a corto plazo es muy clara: Comprar con stop de pérdidas ante un nuevo mínimo. Sin embargo, esta estrategia no es nada recomendable mientras que el valor no muestre síntomas de recuperación y rebote ante la base del canal bajista. Hecho que ocurriría con la recuperación de los 5,60 euros, pero nunca antes.

Así que si es inversor paciente le toca esperar y si es inversor agresivo también le toca esperar.

Turquía es un problemón para el BBVA muy serio. Con un PIB de más de 850.000 millones de euros, inflación descontrolada en el 16 por ciento y una lira que a pesar de su aparente tranquilidad dudo mucho que los hedge funds la dejen en paz, es altamente problable que veamos nuevos titulares negativos para el BBVA que pueden perfectamente incluir la palabra corralito este fin de semana.

Así que por qué exponerse a un desplome de las acciones del BBVA si realmente cuando el riesgo haya pasado la propia acción se lo dirá colocándose por encima de los 5,60 euros.

¿Será capaz de saber que va a comprar más caro que el precio actual y no comprar ya? Sé que no todos podemos hacerlo. Recuerde y cuénteme sus experiencias en casos anteriores…

EscueladeTradingyForex.com

@ebolinches