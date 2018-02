Valentum, de nuevo entre los mejores: “Nuestros errores han sido por confiar en directivos que no eran de fiar”

No puede ser casualidad. Año tras año los gestores de Valentum se posicionan entre los mejores fondos de inversión de origen español. Gestionado por Jesús Domínguez y Luis de Blas, bajo Gesiuris Asset Management, en 2017 alcanzaron una rentabilidad superior al 25%, lo que les ha valido para entrar, una vez más, en el ranking de mejores fondos de nuestro país.

Para intentar averiguar el secreto de Valentum, OKDIARIO ha ido a las oficinas de la gestora, en lo alto de un céntrico edificio madrileño. Nos atienden Jesús Domínguez y Luis de Blas, los artífices del que es uno de los mejores fondos de España.

En lo que va de año, pese a la caída aproximada del 10% en las principales Bolsas, Valentum logra una revalorizacióm cercana al 2%. Y es eso lo que más les gusta: lograr rentabilidades positivas en un entorno de caídas.

“Siempre es difícil separarse del índice. Nosotros tenemos una cartera bastante concentrada para intentar separarnos de los índices. La Bolsa ha caído ya un 10% desde máximos, y hacerlo muy bien es difícil“, explica de Blas, que reconoce que les gusta más “hacerlo bien cuando el mercado baja que cuando sube”.

“No analizamos del mercado a la compañía, sino de la compañía al mercado”

Quizás uno de los hechos más sorprendentes a la hora de analizar la metodología de Valentum pasa por el “poco caso” que hacen al entorno macro. Y es que, para ellos, cuando una empresa vale, vale. “Nosotros vamos buscando valoraciones de empresas. No analizamos del mercado a la compañía, sino de la compañía al mercado. Frente a la gente que mira macro, o mira sectores, nosotros tomamos decisiones sobre cada una de las empresas. Tenemos miles de empresas para buscar, y elegimos 25“, explican.

Huyen de la deuda

Sin obsesionarse con el contexto, uno de los secretos de Valentum es precisamente ese: buscar empresas sanas que prometan. “De lo que más huimos es de la deuda. Buscamos balances muy saneados, que es la condición necesaria para que sigamos adelante en el análisis de las compañías”, continúan.

De Blas y Domínguez ven la Bolsa como un campo de minas, en el que “si no pisas ninguna mina bates al mercado”. Pero, ¿qué entienden ellos como ‘mina’? “Para nosotros esas minas son las quiebras de empresas, o empresas muy endeudadas…. Buscamos mucho margen de seguridad“, responden.

“Para nosotros esas minas son las quiebras de empresas, o empresas muy endeudadas…. Buscamos mucho margen de seguridad”

Otro de los secretos, reconocer los errores y corregirlos cuanto antes. “Hemos salido bastante bien de nuestros errores. Porque hemos cometido errores. Pero nos hemos dado cuenta con bastante celeridad y hemos conseguido salir de ellas”, reconocen.

“Un 90% de nuestros errores, eso sí, han tenido que ver con el equipo directivo de la empresa. Por haber confiado en un equipo directivo que no era de fiar. Es algo que, a lo largo de los cuatro años que llevamos en este proyecto, le hemos ido dando cada vez más importancia. Hablamos de la gente. Gente que cumpla lo que dice es lo que queremos”, admiten en Valentum, desde donde recuerdan que sus principales posiciones en España están en Dominion (la principal), Alantra, Europac, Rovi y OHL.

Huída de Cataluña

Aunque no priman sus análisis sobre la economía macroeconómica, lo cierto es que no son ajenos a lo que sucede en el mundo, como no podía ser de otra manera. De hecho, la crisis catalana ha provocado cambios en la gestión de Valentum, tal y como reconocen sus propios gestores.

“La crisis catalana no afectará mucho, porque Barcelona es un sitio maravilloso que seguirá atrayendo turismo”

“Teníamos Renta Corporación, cuyo negocio es la mitad Madrid y la mitad Barcelona y, aunque sigue estando muy barata, teniendo un gran modelo de negocio, flexible y sin estancamiento, vive de la rotación, y teniendo en cuenta que la mitad de su negocio está en Barcelona… Pues decidimos salir porque preveíamos que la generación de ingresos sería menor. De momento ha reaccionado bien, los resultados serán buenos, pero veremos a ver cómo va”, explican los gestores.

Aún así, los expertos creen que “la crisis catalana no afectará mucho, porque Barcelona es un sitio maravilloso, que seguirá atrayendo turismo…”, aunque reconocen que “tocará algunos puntos”. “Lo que quiere un inversor es seguridad, y eso puede echar atrás algunas inversiones. Y pensar lo contrario es un poco de niño pequeño. Aquí nieva, y ahí están a quince grados”, concluyen.