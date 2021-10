Dos mercados de gas en Alemania, Gaspool (GPL) y NetConnect Germany (NCG), se fusionan este viernes en un área de mercado alemán llamada Trading Hub Europe (THE Hub), lo que supone un paso en la creación de un mercado de gas unificado europeo, que aumentará la liquidez y la competitividad de Alemania.

THE Hub será el único mercado para el gas natural en Alemania, mercado europeo de energía con sede en la ciudad alemana de Leipzig (este). EEX ha ayudado a preparar la fusión apoyando a operadores de mercado y a accionistas, y proporcionando soluciones de negociación que facilitarán la fusión.

La fusión también va a contribuir a crear un precio de referencia más uniforme del gas alemán. EEX considera que THE Hub tiene el potencial de convertirse en uno de los mercados de gas más líquidos en Europa, pero no hace comentarios respecto a los efectos de la fusión en los precios de consumo.

Futuros del gas

«Los precios de las bolsas son precios mayoristas y EEX, como plataforma de negociación neutral, rehúsa comentar la evolución de los precios», dijo la portavoz. Hasta ahora Gaspool abarcaba principalmente el mercado de gas en el norte y el este de Alemania y NetConnect en el sur y el oeste del país.

Desde septiembre de 2020 se pueden negociar futuros del gas de NetConnect en THE Hub de la bolsa EEX y a partir de este momento todos los productos de NetConnect de la EEX se llaman THE. Desde este viernes la EEX ofrece para todo el mercado de gas alemán futuros de gas financieros (EGSI-Future) y futuros de gas físico. En el mercado al contado THE de la EEX se pueden negociar diferentes productos de gas con diversas calidades.