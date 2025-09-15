Mercadona se transforma en una cafetería y va a arrasar con los bares de toda la vida: los clientes encantados

Mercadona, la cadena de supermercados líder en España, continúa innovando para adaptarse a las necesidades de sus clientes y ampliar su oferta de servicios. El último movimiento ha sido la instalación de máquinas de café recién molido en varias de sus tiendas, un servicio de cafetería que comenzó como prueba en varios establecimientos Mercadona en Valencia y que, debido a su éxito inicial, se ha expandido a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Cuenca.

Éste nuevo servicio permite a los clientes disfrutar de distintas variantes de café: solo, cortado, con leche o capuchino, con precios que oscilan entre 1,30 euros y 2 euros, dependiendo del tipo de bebida. Las máquinas están equipadas con tecnología avanzada y ofrecen vasos de diferentes tamaños, tapas para transporte, cucharas y endulzantes como azúcar o sacarina. Además, la compra se puede realizar tanto en efectivo como con tarjeta.

Nueva cafetería en Mercadona

«Nuestro servicio de café recién hecho no solo te ofrece comodidad, sino también calidad superior. El grano se muele al momento, preservando todos sus aromas y matices. A partir de ahora podrás probar un buen café en algunas tiendas en las que ya lo estamos incorporando».

Además, la expansión de este servicio se enmarca en la estrategia de Mercadona de competir directamente con la hostelería local, ofreciendo productos que tradicionalmente sólo se podían encontrar en cafeterías. Juan Roig, presidente de la compañía, ha señalado en varias ocasiones que la compañía apuesta por ampliar la oferta de comida preparada y servicios complementarios. Según datos de la Asociación Española de Platos Preparados (Asefapre), el consumo de este tipo de productos aumentó un 6,6% durante el año 2024.

La implementación del café recién molido responde a esta necesidad refleja la estrategia de Mercadona de innovar en cada área de su negocio, mejorando la experiencia del cliente. La compañía ha previsto ampliar progresivamente este servicio a más tiendas de toda España, el cual fomenta que los usuarios permanezcan más tiempo en la tienda. Otro aspecto importante es la rapidez y facilidad de uso del servicio.

Variedades

Mercadona ha introducido un valor añadido que marca la diferencia frente a otras máquinas automáticas: el café se muele al momento, garantizando frescura, aroma y sabor excepcionales. Entre las variedades disponibles, los clientes pueden elegir café solo, intenso y aromático; cortado, con un toque de leche; café con leche, suave y equilibrado; y capuchino, cremoso y con espuma.

La principal ventaja de moler el café al momento radica en la preservación de los aceites esenciales y compuestos aromáticos del grano. Cuando el café se muele y se almacena durante largos períodos, su aroma se degrada rápidamente debido a la exposición al oxígeno y la pérdida de los compuestos volátiles que le dan su sabor característico.

«Ofrecemos varias opciones: café solo, intenso y aromático; cortado, con un toque de leche; café con leche, suave y equilibrado; y capuchino, cremoso y con espuma. Lo encontrarás en una de las entradas principales de la tienda, donde además podrás pagar de manera rápida y sencilla directamente en el mismo punto de servicio. Hemos diseñado este servicio para adaptarnos a ti. Puedes disfrutar tu café tranquilamente en la zona de mesas y sillas de la tienda, para que te tomes un momento de descanso durante tu compra. Pero, si lo prefieres, puedes llevártelo donde quieras para seguir con tu día en compañía de un café de alta calidad».

Esta iniciativa de Mercadona marca un hito en la transformación del supermercado tradicional hacia un espacio multifuncional que también hace las veces de cafetería. Esto refleja un cambio en la forma en que los consumidores interactúan con las marcas, buscando experiencias completas que combinen eficiencia, calidad y comodidad.

Empresa con mejor reputación en su sector

«En su última edición del Ranking General de Empresas 2025, Merco ha situado a Mercadona como la compañía con mejor valoración dentro del sector de la distribución generalista. Además, la compañía alcanza la segunda posición en el listado general de empresas con mayor prestigio en el país. Este reconocimiento es fruto de la firme apuesta de Mercadona por un modelo de gestión empresarial de valor sostenible orientado a la calidad, la responsabilidad y la mejora continua».

«En paralelo, el «Ranking General de Líderes 2025″ vuelve a colocar a Juan Roig, Presidente de Mercadona, como el empresario más reputado del país. En este listado se valoran aspectos relacionados con el liderazgo empresarial, como la visión estratégica y comercial o la responsabilidad y gobierno».