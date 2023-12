Mercadona tiene los mejores quesos viejos para un picoteo con amigos

Se acerca la Navidad y es normal que se produzcan reuniones familiares que llevamos esperando desde hace tiempo. Pero además no nos olvidamos de los amigos y en el caso de que tengas pensado organizar una pequeña reunión para poneros al día o sencillamente disfrutar de un buen momento juntos, no hay nada como sorprenderles con lo que ahora te proponemos: los mejores quesos viejos de Mercadona para un picoteo con amigos.

Los mejores quesos viejos de Mercadona

La Navidad es una época para compartir con nuestros seres queridos, disfrutar de la buena comida y brindar por el año que se va. Y qué mejor forma de hacerlo que con un picoteo de quesos viejos que triunfan en Mercadona. Estos quesos tienen un sabor intenso y una textura única que harán las delicias de los paladares más exigentes. Te presentamos las ocho variedades que puedes encontrar en tu supermercado de confianza y que no te puedes perder.

Queso viejo de oveja

Este queso está elaborado con leche de oveja 100% y tiene una curación mínima de 270 días. Su sabor es intenso y su textura es firme, con algunos gránulos que se forman por la maduración lenta del queso. Tiene un nivel de intensidad de 5 sobre 6, lo que lo hace ideal para los amantes del queso fuerte. Es un queso que no contiene lactosa, pero que no es apto para alérgicos a la leche y a los productos lácteos. Se vende en una pieza de 380 gramos por 6,10 euros o también en pieza de 1,54 kilogramos por 21,64 euros.

Queso viejo tostado mezcla

Este queso es una mezcla de tres leches: vaca, oveja y cabra. Tiene una curación mínima de 300 días y un nivel de intensidad de 5 sobre 6. Su sabor es afrutado y de alta intensidad, con un color amarillento y tonos ocres anaranjados. Su aroma es torrefacto y recuerda al toffe. Es un queso que no contiene lactosa, pero que no es apto para alérgicos a la leche y a los productos lácteos. Se vende en una pieza de 410 gramos por 5,64 euros o también en pieza de 1,64 kilogramos por 21, 16 euros.

Queso viejo cremoso de oveja

Este queso está elaborado con leche cruda de oveja 100% y tiene una curación mínima de 7 meses. Su sabor es de elevada intensidad y su textura es cremosa y agradable al paladar. Tiene un nivel de intensidad de 5 sobre 6. Es un queso que no contiene lactosa, pero que no es apto para alérgicos a la leche y a los productos lácteos, ni para mujeres embarazadas, ya que la leche no está pasteurizada. Se vende en una pieza de 370 gramos por 6,27 euros.

Queso viejo intenso mezcla

Este queso es una mezcla de leches crudas: vaca, oveja y cabra. Tiene una curación mínima de 8 meses y un nivel de intensidad de 5 sobre 6. Su sabor es intenso y equilibrado, con una textura firme y compacta. Es un queso que no contiene lactosa, pero que no es apto para alérgicos a la leche y a los productos lácteos, ni para mujeres embarazadas, ya que la leche no está pasteurizada. Se vende en una pieza de 410 gramos por 5,84 euros.

Queso cabra viejo

Este queso está elaborado con leche cruda de cabra y tiene una curación mínima de 6 meses. Su sabor es intenso y muy agradable para los amantes del picante, con un regusto de gran persistencia y un aroma de gran intensidad. Su textura es firme, pero a la vez cremosa. Tiene un nivel de intensidad de 6 sobre 6, el más alto de todos. Es un queso que no contiene lactosa, pero que no es apto para alérgicos a la leche y a los productos lácteos, ni para mujeres embarazadas, ya que la leche no está pasteurizada.

Queso manchego viejo

Este queso está elaborado con leche cruda de oveja manchega 100% y tiene una curación mínima de 8 meses. Su sabor es intenso y su textura es compacta. Tiene un nivel de intensidad de 5 sobre 6. Es un queso que tiene denominación de origen protegida, lo que garantiza su calidad y origen. Es un queso que no contiene lactosa, pero que no es apto para alérgicos a la leche y a los productos lácteos, ni para mujeres embarazadas, ya que la leche no está pasteurizada. Se vende en una pieza de 350 gramos por 8,15 euros.

Queso viejo ahumado de oveja

Este queso está elaborado con leche cruda de oveja 100% y tiene una curación mínima de 180 días. Su sabor es equilibrado, con un toque de leche de oveja y un aroma de madera de haya blanca. Su textura es cremosa y su color es blanco con vetas marrones. Tiene un nivel de intensidad de 5 sobre 6. Es un queso que no contiene lactosa, pero que no es apto para alérgicos a la leche y a los productos lácteos, ni para mujeres embarazadas, ya que la leche no está pasteurizada. Se vende en una pieza de 380 gramos por 6,37 euros.

Queso viejo cava

Este queso está elaborado con leche cruda de vaca, oveja y cabra y tiene una curación mínima de 6 meses. Su sabor es intenso y picante, con un toque de cava que le da un matiz especial. Su textura es cremosa y se deshace en el paladar. Su color es amarillo con tonos anaranjados. Tiene un nivel de intensidad de 6 sobre 6, el más alto de todos. Es un queso que no contiene lactosa, pero que no es apto para alérgicos a la leche y a los productos lácteos, ni para mujeres embarazadas, ya que la leche no está pasteurizada. Se vende en una pieza de 315 gramos por 4,80 euros.

Como ves, Mercadona tiene una gran variedad de quesos viejos para todos los gustos y ocasiones. No dudes en probarlos y sorprender a tus amigos con un picoteo de calidad y sabor.