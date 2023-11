Mercadona está arrasando con su postre más especial que cuesta menos de 2 euros

Si eres un amante de los dulces y te gusta probar nuevas delicias, seguro que te interesa conocer el postre más especial que Mercadona tiene en sus estanterías. Se trata del nuevo Coulant biscuit, un pequeño volcán de sabor a galleta caramelizada que te sorprenderá por su relleno fundente. Un producto que ha causado furor entre los clientes de la cadena de supermercados y que se ha convertido en uno de los más buscados y deseados.

Mercadona está arrasando con su postre más especial

El Coulant biscuit es una creación de la empresa valenciana Dulcesol, que lo elabora en exclusiva para Mercadona. Se trata de un bizcocho individual con un corazón líquido de galleta biscuit, que se puede disfrutar en cualquier momento del día.

Su modo de consumo es muy sencillo: solo hay que sacar de la bolsa de plástico, retirar el papel e introducir en el microondas 20 segundos a máxima potencia. El resultado es un postre tierno y jugoso, con un intenso aroma y sabor a galleta.

Pero lo mejor de todo es su precio: solo cuesta 2 euros el paquete de dos unidades. Un auténtico chollo para los más golosos, que pueden darse un capricho sin gastar mucho dinero. Además como suele servirse siempre el coulant en los restaurantes, lo podemos acompañar con helado, nata, frutos rojos o cualquier otro acompañamiento que se prefiera, para crear un postre aún más completo y delicioso.

Sin embargo, no todo son ventajas. El Coulant biscuit es una novedad tan exitosa que siempre está agotado en las tiendas. Muchos clientes se quedan con las ganas de probarlo, ya que se vende muy rápido y no hay suficiente stock para satisfacer la demanda. Además, no se puede comprar online, por lo que hay que ir personalmente a los supermercados y esperar a tener suerte.

El postre también ha causado sensación en las redes sociales, donde muchos usuarios comparten fotos y vídeos de cómo lo preparan y lo degustan. Algunos incluso lo comparan con el famoso coulant de chocolate, pero con un toque diferente y original. Otros, en cambio, se lamentan de no poder encontrarlo y piden a Mercadona que aumente la producción.

Si tú también quieres probar el Coulant biscuit de Mercadona, no te lo pienses más y acércate a tu tienda más cercana. Eso sí, date prisa, porque puede que te quedes sin él. Y si lo consigues, prepárate para disfrutar de una experiencia única y exquisita. ¡No te arrepentirás!.