Mercadona desata la locura con su tarta de queso tipo La Viña: se está agotando por momentos

No hay mejor manera de endulzar el día que con una buena tarta de queso, y Mercadona lo sabe. Por eso, la cadena valenciana ha sorprendido a todos lanzando su propia versión de la famosa tarta de queso tipo La Viña. Este postre, originario de San Sebastián, se ha convertido en un éxito internacional por su textura cremosa y su sabor intenso, y ahora está al alcance de todos gracias a Mercadona. Pero cuidado, porque esta delicia está causando furor y se está agotando rápidamente.

La tarta de queso de Mercadona que nos recuerda a la de La Viña, se ha ganado un hueco especial en los corazones de los amantes de los postres. Su textura esponjosa y su interior cremoso la convierten en una opción irresistible para cualquier ocasión. Este producto viene congelado, lo que facilita su conservación y permite disfrutarlo en cualquier momento. Su precio también es muy competitivo: por un precio de tan sólo 10 euros puedes llevarte una tarta que rinde hasta 10 raciones, ideal para compartir en reuniones familiares o con amigos. En cuanto a su preparación, es muy sencilla. Se puede descongelar en la nevera durante 12 horas o a temperatura ambiente en unas 8 horas. Para disfrutar de todo su sabor, se recomienda dejarla reposar unos 30 minutos a temperatura ambiente antes de servirla. Esto garantiza una experiencia única, donde cada bocado se derrite en la boca.

La tarta de queso de Mercadona que está arrasando

La popularidad de esta tarta de queso no es casualidad. En un momento en el que muchos buscan opciones prácticas pero deliciosas, este postre cumple con creces. Su sabor recuerda al de las tartas caseras, pero sin el esfuerzo de prepararla desde cero. Además, su conservación es ideal para quienes prefieren tener postres listos para cualquier imprevisto.

Otro punto a destacar es su relación calidad-precio. Competir con una tarta tan icónica como la de La Viña no es tarea fácil, pero Mercadona ha sabido lanzar una con una receta deliciosa, que le permite ofrecer un producto de alta calidad a un precio muy accesible. Este equilibrio ha generado una demanda enorme, agotándose en muchas tiendas y generando comentarios entusiastas en redes sociales.

Consejos para disfrutar al máximo esta tarta de queso

Si quieres elevar esta experiencia culinaria, puedes acompañar la tarta con una selección de frutas frescas como frambuesas, fresas o arándanos. También puedes añadir un toque de mermelada o incluso un poco de chocolate derretido. Su versatilidad hace que sea perfecta tanto para una sobremesa especial como para un capricho personal.

En cuanto a la conservación, es importante mantener la cadena de frío a -18 °C mientras está congelada. Una vez descongelada, puede conservarse en la nevera hasta por 5 días, pero nunca debe volverse a congelar.

Otras tartas de queso de Mercadona

Aunque la tarta de queso que nos recuerda a la de La Viña es la protagonista del momento, Mercadona cuenta con otras opciones igualmente deliciosas para los amantes del queso. Aquí te contamos más sobre ellas:

Mousse de queso

La mousse de queso es una opción clásica que nunca pasa de moda. Esta tarta combina la suavidad del queso con una capa de mermelada de arándanos, creando un contraste de sabores perfecto. Al no contener gluten, es una opción apta para personas celíacas. Con unas dimensiones compactas pero suficientes, tiene aproximadamente 6 raciones y tiene un precio de 7,90 euros.

Su preparación también es muy sencilla, lo único que tienes que hacer es sacarla del congelador y descongelar en la nevera durante 4 horas y 30 minutos o si lo prefieres, la puedes descongelar a temperatura ambiente en 2 horas y 30 minutos. Una vez lista, es ideal para quienes buscan un postre ligero pero lleno de sabor.

Tarta de queso en tarrina

Si prefieres algo más práctico, la tarta de queso en tarrina es una elección excelente. Con un peso de 180 gramos, esta versión mini es perfecta para disfrutar en pequeños grupos o incluso en solitario. Su textura cremosa y su sabor suave la convierten en un capricho irresistible. Además, su envase es muy funcional, permitiendo conservar el producto en la nevera hasta por 5 días después de abrirlo.

Con un precio de sólo 1,80 euros, esta tarrina es una opción ideal para quienes buscan un dulce rápido y delicioso. Si quieres personalizarla, puedes añadir frutos rojos o un poco de miel para darle un toque extra.

En conclusión, Mercadona lo ha vuelto a hacer: su tarta de queso tipo La Viña se está convirtiendo en un verdadero éxito, conquistando los paladares de quienes buscan un postre fácil de preparar y lleno de sabor. Si eres amante del queso y todavía no has probado esta delicia, no esperes más, porque está volando de los estantes. Y si quieres explorar más opciones, las otras tartas de queso de Mercadona también merecen un lugar en tu mesa. ¿Qué opción prefieres?.