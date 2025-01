Buenas noticias para los jubilados: puedes cobrar 2 pensiones si estás en esta lista

En España es posible cobrar dos pensiones de jubilación a la vez si durante su trayectoria laboral, el trabajador ha desempeñado una función por cuenta ajena y también lo ha hecho como adscrito al Régimen General de los Trabajadores Autónomos. No es una situación muy usual, pero en ocasiones una persona puede cumplir los requisitos para cobrar dos pensiones como jubilados: una en el Régimen General y otra que le correspondería si durante una parte de su trayectoria ha desarrollado una función como autónomo.

La Seguridad Social deja claro que en España las personas que cumplan con los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria en el Régimen General y como autónomos pueden recibir las dos pensiones a la vez. «Puede tener derecho a dos pensiones, siempre que cumpla los requisitos exigidos por separado en cada régimen. Si no está en situación de alta o asimilada en alguno de dichos regímenes en el momento de la jubilación, será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante 15 años», apunta la Seguridad Social a través de su página web.

«En el supuesto de que no cause pensión en uno de los regímenes, las bases de cotización acreditadas en este último podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause derecho, exclusivamente para determinar la base reguladora, sin que la suma de las bases pueda exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento», informa sobre la situación que se puede dar en caso de que una persona pueda recibir dos pensiones a la vez.

Los jubilados que pueden acceder a dos pensiones

De primeras, en 2025, para acceder a la jubilación ordinaria con el 100% de la pensión a los 65 años, hay que tener cotizado un mínimo de 38 años y tres meses en la Seguridad Social. Los que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar a los 66 años y ocho meses para poder jubilarse en España. Esto se irá incrementando en los próximos años hasta 2027, fecha en la que se llegará a los 67 años para los que no tengan una cotización mínima.

Para que los jubilados puedan cobrar dos pensiones, también tendrán que haber cotizado un mínimo de 15 años en cada uno de los regímenes, en el general y de autónomos. Este requisito es indispensable para poder recibir una pensión contributiva en España, ya sea de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares.

Otro de los requisitos para poder acceder a estas dos pensiones es que también se tiene que acreditar una cotización mínima. Dos de los 15 años cotizados tienen que haber sido en los últimos años previos a la solicitud de la jubilación. En el momento de la prestación, el beneficiario tiene que estar de alta en el momento en los dos regímenes o haber cotizado de forma simultánea al menos 15 años. En el caso de que en los últimos años el causante haya cotizado por igual en el Régimen General y el de autónomos, la cotización sumada afectaría a la cuantía, pero no en el tiempo cotizado, que serían diez años por la base de cotización, que sería la suma de ambas.

Así que una persona que haya cotizado durante más de 15 años en ambos regímenes podrá disponer de dos pensiones de jubilación sumando las cuantías de ambas. Esto dependerá del porcentaje de la base reguladora en función de los años cotizados en total y la base por lo que lo ha hecho.

Lo que dice la Seguridad Social

La Seguridad Social también deja claro que «reconocerá la pensión el régimen en el que el interesado esté en alta en el momento del hecho causante o el último en que se produjo tal circunstancia, siempre que reúna todos los requisitos. En caso de no corresponder el derecho, se aplicará la misma fórmula en los regímenes anteriores».

«Si en ninguno de ellos se acreditan los requisitos necesarios, resolverá el régimen en que el interesado acredite mayor número de cotizaciones, previa totalización de todas las que acredite el interesado», dice sobre otra de las situaciones en las que una persona en España aspire a cobrar dos pensiones de jubilación a la vez.