La máquina más completa para poner tus músculos a punto está en Lidl por menos de lo que cuesta tu gimnasio

Como el verano está a la vuelta de la esquina, seguro que quieres ponerte en forma y lucir un mejor cuerpo. Para esto tienes diversas opciones, como hacer ejercicio con la máquina de Lidl. Es la Swing Stepper con barra y cintas elásticas.

Con ella, podrás entrenar cómodamente en casa para evitar ir al gimnasio o como complemento a tus entrenamientos en el gym. Se trata de una de las máquinas más completas del mercado. Con ella podrás ejercitar piernas, caderas, glúteos y tronco, los grandes grupos musculares que ayudan a la definición de la silueta.

Esta Swing Stepper con barra y cintas elásticas posee pedales de altura regulable, y tiene la ventaja de que siempre está lista para ser utilizada.

Así es la máquina de Lidl para hacer ejercicio

¿Cuáles son sus principales características?

Este aparato de actividad física incluye una barra para sujetarte y mantener una posición fiable, acompañada de mosquetones resistentes de metal en las cintas tensoras que contribuyen a esa sensación de seguridad tan necesaria cuando entrenas en casa. Ese es también el objetivo de sus plataformas antideslizantes.

Y si le sumamos la pantalla LCD con indicación digital del consumo de calorías, tiempo de entrenamiento y número de pasos, tiene todo lo que se requiere.

Fácil de usar… y de guardar

Esta máquina no sólo es muy fácil usarla, con las instrucciones que vienen con el paquete. Además es muy fácil guardarla, gracias a sus ruedas deslizantes. Puedes guardarla si tienes visitas o si no te sobra demasiado espacio. Ábrela cuando vayas a entrenar y ciérrala para que no te estorbe el resto del tiempo.

¿Qué incluye el pedido de la máquina de Lidl para hacer ejercicio?

Más allá del aparato de musculación en sí mismo, recibirás unas cintas elásticas de longitud regulable y un soporte para el móvil con tamaño ajustable y, como no podía ser de otra forma, un manual con instrucciones. A eso hay que añadirle una pila de 1,5 V LR03, AAA para asegurar el funcionamiento de la pantalla.

¿Cuáles son sus medidas y su peso máximo?

Esta máquina tiene un peso de 11,4 kg y soporta hasta 100 kg, por lo que es resistente y duradera. Sus medidas aproximadas son de 65 x 114,5 x 52,5 cm. Asimismo, es fabricada con materiales como el látex, la EVA y el plástico, que son ideales para evitar lesiones y favorecer el agarre durante el entrenamiento.

Una consideración importante respecto de este aparato es que es apto solamente para interiores. Si buscas instalarlo en exteriores, mejor compra otro modelo.

¿Cuál es el precio de esta máquina de Lidl para hacer ejercicio?

La Swing Stepper con barra y cintas elásticas tiene un precio de 87,99 euros en la web de Lidl, con la ventaja de que puedes pagarlo en plazos con Aplázame. Prueba las opciones de financiación de tu compra en el simulador disponible en la web, teniendo en cuenta que algunos plazos pueden tener intereses.

Suponiendo que lo quieras como una inversión a largo plazo, para ahorrarte la cuota del gimnasio, puedes financiarla hasta en 36 meses en total.

¡Aprovecha para comprar tus zapatillas deportivas!

La propia firma nos recomienda sus deportivas para mujer con interior de tela que tienen un precio de 15,99 euros. Puedes adquirirlas en tallas de la 36 a la 40, siendo un complemento imprescindible para tus rutinas de entrenamiento. Vienen con una suela ligera y flexible, de modo que se adaptan a la planta del pie.

De color beige y azul, las puedes combinar con la ropa de gimnasio. ¡Estrénalas junto a la Swing Stepper y ponte a tonificar tu cuerpo de cara al verano!

Gastos de envío y suplementos

Los gastos de envío estándar son de 3,99 euros, pero a este producto en particular hay que agregarle 1,99 euros. Este suplemento se aplica a cada unidad de artículo comprado, en adicional al gasto de envío estándar por ser un producto voluminoso y/o pesado, según detalla la propia Lidl en sus políticas de envíos.

Respecto a los tiempos de entrega, tendrás en casa esta máquina en 4 días como máximo, recordando que las entregas se realizan solo en días laborables. Luego, en los pedidos a Islas Baleares el tiempo de entrega se incrementará en 24 horas. Lidl no hace envíos a las Islas Canarias, ni tampoco a Ceuta y Melilla.

¿Qué pasa si no estás satisfecho?

Si el artículo en cuestión no acaba de convencerte, tienes 30 días para solicitar su devolución. Las devoluciones no tienen cargo, y ese es un beneficio importantísimo ya que te permitirá probar el aparato y ver qué tal responde a tus expectativas. En caso de que no se satisfaga, puedes devolverlo.

El reembolso por la devolución del pedido se realizará en los siguientes días, al mismo método de pago con el que hayas abonado la compra. Puede ser Bizum, tarjetas de débito o de crédito, Google Pay o la propia plataforma Aplázame. Por supuesto, esto siempre y cuando el producto sea devuelto en perfecto estado.