Mapfre y Cyberwrite impulsan la ciberprotección para pymes con IA

Cada vez son más los negocios de todos los tamaños, incluidas las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son objetivo de amenazas de ciberseguridad. De acuerdo con los últimos datos de Statista, al término de 2022, el coste de los ciberataques se situaba en torno a los 8,44 billones de dólares, y se espera que en 2027 la cifra se triplique, llegando a los 23,84 billones de dólares. Con lo que está en juego, las aseguradoras necesitan más datos que les ayuden a comprender y gestionar el riesgo.

MAPFRE, aseguradora líder en España, y el proveedor tecnológico Cyberwrite, líder global de tecnología para el ámbito de los ciberseguros, han unido fuerzas para ayudar a los clientes de la aseguradora a reducir el riesgo de ciberataques con Inteligencia Artificial (IA). En concreto, Cyberwrite proporcionará a la compañía española una plataforma de análisis del ciberriesgo en pequeñas y medianas empresas, con el objeto de disponer de un conocimiento más preciso del riesgo en el momento de suscripción y renovación del ciberseguro.

Cyberwrite emplea la IA para ofrecer análisis de ciberriesgos a la carta y en tiempo real a través de su algoritmo 4SEEN®. En cuestión de segundos, Cyberwrite genera informes multilingües con datos contextuales, comparando empresas de todo el mundo con sus homólogas del sector y proporcionando análisis de deficiencias en el marco normativo y cuantificación financiera de las potenciales pérdidas.

Mediante dichos informes, MAPFRE puede conocer el nivel de riesgo de cada pyme y ayudarla a tomar las medidas necesarias para remediar sus vulnerabilidades o a ajustar las condiciones del ciberseguro para conseguir la mejor protección posible.

Algunos de los factores de vulnerabilidad analizados por Cyberwriye en la interfaz pública de la pyme incluyen puertos abiertos, tecnologías o versiones de software obsoletas con debilidades conocidas, malas prácticas en cifrado y certificados, ausencia de mecanismos anti-spam, detección de malware, o episodios registrados de credenciales expuestas (incluida la ‘dark web’). Además, la solución facilita la asociación de estos riesgos a las coberturas más típicas como fraude y robo financiero, ciberextorsión, pérdida de datos, violación de la privacidad, interrupción de operaciones, respuesta ante incidentes, defensa jurídica o responsabilidad civil.

“Muchas pequeñas empresas simplemente no pueden permitirse programas eficaces de ciberseguridad, por lo que no tienen los recursos para protegerse y no entienden el riesgo”, señala Nir Perry, CEO y Fundador de Cyberwrite. “Nuestros análisis de datos e informes de riesgo ofrecen a MAPFRE y a sus clientes información digerible sobre dónde están las exposiciones, pero lo más importante es que las predicciones de IA ayudan a los usuarios a entender lo que los hallazgos realmente significan desde la perspectiva de una póliza de ciberseguro en términos de riesgo.”

El segmento pyme es uno de los principales focos de la aseguradora en materia de ciberriesgo, pues supone un gran volumen del tejido empresarial y económico en territorios como Iberia o Latinoamérica, dos de sus principales mercados. Así, con esta colaboración refuerza su compromiso con estos negocios, profundizando también en el valor que las pymes otorgan a la información que MAPFRE aporta sobre sus vulnerabilidades en el ámbito de la ciberseguridad.

“Para una pyme, un ciberataque puede ser catastrófico; desde MAPFRE queremos acompañar a estas empresas en su estrategia de ciberprotección y minimizar el impacto que puedan tener los riesgos en su negocio. Teniendo acceso bajo demanda a los análisis podemos entender mucho mejor el riesgo asociado a la compañía, y ofrecer productos y servicios acordes con sus necesidades reales”, comenta Óscar Taboada, Head of Underwriting Europe & Head of Cyber en MAPFRE RE. “Con este proyecto damos un salto hacia delante en materia de evaluación, monitorización y control de ciberriesgo, obteniendo insights que para los equipos son de gran utilidad para una buena toma de decisiones”, añade.