El mapa de la contratación indefinida en España: crece casi el doble en el sur que en el norte

El incremento de la contratación indefinida, generalizado en todas las comunidades autónomas, fue en el recién finalizado mes de agosto un 80% superior en las regiones del sur, con Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha al frente, que en las del norte. Según los datos de contratos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) difundidos esta semana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las comunidades en las que más creció el número de acuerdos laborales estables respecto a agosto de 2021 fueron Extremadura (698%), Andalucía (625%), Castilla-La Mancha (434%) y Canarias (420%).

Les siguieron la Comunidad Valenciana (368%), Asturias (356%), Baleares (346%), Aragón (342%) y Navarra (327%), todas ellas por encima de la media (325%), y La Rioja (314%), Murcia (299%), Castilla y León (291%) y Cantabria (286%). Las que menor incremento en la contratación indefinida registraron fueron Madrid (182,61%), País Vasco (231,29%), Galicia (240,17%) y Cataluña (256,28%).

Sumando, por un lado, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, y por otro Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja (dejando aparte por tanto Madrid y las dos comunidades insulares), el incremento anual de los contratos indefinidos en agosto fue del 480% en el sur y del 268% en el norte. El porcentaje de indefinidos firmados el mes pasado en las comunidades del sur peninsular fue del 41,56 frente al 5,89% de hace un año, mientras que en las del norte alcanzó el 33,34% -ocho puntos menos- frente al 8,65% del mismo mes de 2021 -casi tres puntos más-.

El ‘maquillaje’ de Díaz

El mismo problema con otro nombre. Yolanda Díaz ha maquillado bajo el término fijos discontinuo una temporalidad que sigue enquistada en el mercado laboral. Desde abril, cuando finalizó la moratoria de tres meses para que las empresas obligatoriamente tuvieran que hacer fijos discontinuos a los temporales, más de 1,2 millones de personas han firmado este tipo de contrato, que significa que en los periodos que no están trabajando cuentan como ocupados en las estadísticas oficiales. Son más de un millón de personas que cuando termine su contrato, no serán parados durante el tiempo que no trabajan, como ocurría antes de la contra reforma laboral de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.

Según los datos del SEPE, sólo en agosto se han firmado más de 170.000 contratos fijos discontinuos, de un total de 506.731 contratos indefinidos sellados. Sumados a los 800.000 firmados entre abril y junio, más de 1,2 millones trabajadores quedarán en el limbo de las estadísticas, fuera de las cifras de parados. En concreto, ingresarán a las listas de los llamados Denos, demandantes de empleo no ocupados, que no cuentan como desempleados.