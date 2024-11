Uno de los mayores problemas con los que se encuentran las grandes ciudades en la actualidad es que sus habitantes no paran de crecer y crecer. Sin embargo, la oferta de vivienda actual no es suficiente para cubrir el flujo anual de nuevos ciudadanos que llegan, como es el caso de Madrid. Como ha explicado Jorge Ginés, director General de Asprima, en el evento Open Cities Madrid, es necesario lanzar al mercado más obra nueva: «Si no hay viviendas nuevas, no atraemos talento a la capital, ni crecemos».

Evento Madrid Open Cities

En concreto, según el INE se esperaba un aumento de la población de 70.000 personas al año en Madrid, sin embargo, este organismo ha vuelto a cambiar su previsión, que ha cambiado a 120.000 personas.

Asimismo, según los últimos datos de INE, al ritmo actual que se lleva de construcción, se establece una media de 40.000 hogares nuevos al año, frente a las aproximadamente 15.000-17.000 viviendas terminadas de media en los últimos años.

No se está consiguiendo dar respuesta en términos de vivienda a aumentar la oferta lo suficiente, debido al creciente aumento de habitantes en la ciudad de Madrid. Por ello, desde Open Cities Madrid se recalca que es fundamental la colaboración público-privada, además de que las administraciones aporten seguridad jurídica.

Seguridad jurídica

Madrid es una gran ciudad para construir vivienda nueva, ya que las empresas que invierten en este tipo de promociones encuentran una gran seguridad jurídica. Como ha asegurado José María Ortega Antón, Coordinador General de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, en el evento Open Cities de Madrid: «Tenemos una seguridad jurídica y una fiscalidad que promociona nuestra ciudad»

Madrid compite con Europa

La ciudad de Madrid cada vez es más internacional, por lo que ya ha dejado de competir con otras ciudades de España y empieza a compararse su urbanismo con el de otras capitales del mundo.

«Ya no competimos con Málaga o Barcelona, sino que competimos con Europa. En concreto, la ciudad de Madrid ha crecido más en PIB que sus competidores, debido a que en un futuro sólo va a estar por detrás de Londres», ha indicado Jorge Ginés.

Sin embargo, no hay que olvidar las sinergias con otras ciudades españolas. «Estamos cada día más cerca de Málaga, muchas empresas que vienen a Madrid luego se van a Málaga por el coste de vida y por la calidad de vida. Al igual, que la ciudad de Barcelona que es un amigo, no un competidor», ha defendido Ginés.

Otras ciudades de Madrid también han experimentado un gran crecimiento a nivel de industria. «Alcobendas ya es la segunda ciudad de Madrid con más tejido empresarial y ya supera en número de empresas que alberga a Barcelona», ha expuesto Ginés.