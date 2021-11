Lopesan Hotel Group y SIXT unen sus fuerzas para convertir a la compañía líder internacional de servicios de movilidad de alta calidad, en el proveedor exclusivo de los establecimientos que la empresa hotelera tiene distribuidos en las principales áreas turísticas de Gran Canaria y Fuerteventura.

El acuerdo, ofrece un paquete de tarifas especiales a los huéspedes del Grupo Lopesan para que, durante su estancia, puedan alquilar coches en SIXT. El funcionamiento es sencillo, los clientes que reservan a través de Lopesan.com reciben un bono de confirmación, que incluye un descuento y acceso directo a una página de aterrizaje específica o landing page creada para dar cabida a esta promoción. Además, los viajeros que no realicen su reserva en el canal on-line, también tendrán la posibilidad de beneficiarse de estas ventajosas condiciones a su llegada a cualquiera de los hoteles del Grupo Lopesan en las Islas Canarias, gracias al acceso directo en la webapp de cada establecimiento.

El turismo activo y los atractivos naturales son dos de los principales reclamos que ofrece el archipiélago a sus visitantes. Tanto si viajan en solitario, en pareja o acompañados de su familia, en SIXT podrán encontrar el tipo de vehículo que mejor se amolda a las necesidades de aquellos turistas que quieren recorrer las islas durante sus vacaciones. La moderna flota que ofrece la compañía alemana incluye, entre otros, al nuevo Volkswagen T-Roc Cabrio, el Jeep Wrangler o el Audi A3, convirtiéndose en el complemento ideal de los excelentes servicios, vanguardista oferta gastronómica e icónica arquitectura que caracterizan la propuesta hotelera del Grupo Lopesan.

Desde el pasado mes de julio, el acuerdo comenzó a tomar forma con la creación de dos sucursales ubicadas en el hotel Lopesan Villa de Conde Resort & Thalasso, en la zona de Meloneras y en el hotel IFA Altamarena by Lopesan Hotels, en la localidad majorera de Morro Jable.

El acuerdo incluye la entrega y recogida de vehículos, así como la posibilidad de realizar reservas a través de las webapps o directamente en las recepciones de los siguientes hoteles, que la compañía tiene en el sur de Gran Canaria: Lopesan Baobab Resort y Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, en el área de Meloneras, Kumara Serenoa by Lopesan Hotels, en el Campo Internacional de Maspalomas, Corallium Dunamar by Lopesan Hotels, Abora Catarina by Lopesan Hotels, Abora Buenaventura by Lopesan Hotels y Abora Continental by Lopesan Hotels, en Playa del Inglés, Corallium Beach by Lopesan Hotels y Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels, en la zona de San Agustín y en Fuerteventura, en las Villas Altamerena, en Morro Jable.

El vicepresidente ejecutivo de SIXT España, Estanislao de Mata, se mostró “muy ilusionado, por haber sido elegidos proveedores exclusivos de una de las cadenas hoteleras más importantes de España, y orgulloso, al tener la oportunidad de poner los más de cien años de experiencia de la compañía al servicio de los clientes de Lopesan Hotel Group”, ya que este acuerdo permite la posibilidad de ofrecer coches de última generación, con la calidad que caracteriza a SIXT, a los huéspedes de la empresa hotelera, que “podrán disfrutar de sus viajes por las preciosas rutas y parajes de las Islas Canarias.”.

Por su parte, la directora corporativa de Alojamientos de Lopesan Hotel Group, Gloria Muñoz, destacó la apuesta realizada por la empresa para lograr segmentar sus productos y proporcionar, a sus clientes más exigentes, un servicio preferente. “Este acuerdo con SIXT y su excelente flota de vehículos, de alta gama, marcará la diferencia, permitiendo que nuestros huéspedes puedan vivir una experiencia única y confortable durante su estancia”.

SIXT en Canarias

La filial española de SIXT cuenta, hasta el momento, con más de 70 ubicaciones distribuidas por todo el país, incluyendo a las Islas Canarias, en donde dispone de sucursales en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Su flota Premium, en el archipiélago canario, está ahora disponible para los usuarios de Lopesan Hotel Group, incluyendo los modelos más sugerentes de los principales fabricantes del mundo del motor, como Audi, BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Jeep, Volkswagen, Renault, Mini y Kia.

SIXT SE, con sede en Pullach, cerca de Múnich, es un proveedor líder internacional de servicios de movilidad de alta calidad. Sus productos se pueden reservar a través de una única aplicación, que también integra los servicios de sus reconocidos socios de movilidad. SIXT está presente en unos 110 países de todo el mundo y comparte con Lopesan Hotel Group la visión de priorizar la experiencia del cliente y colocarla en el centro de sus esfuerzos.