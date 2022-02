Existen dos tipos de personas, las que consideran que San Valentín es una fecha más en el calendario y las que esperan, durante todo el año, a que llegue el día más señalado para celebrar el amor. Lopesan Hotel Group pertenece a este segundo grupo y, conscientes de lo complejo que resulta ser original con el regalo elegido, ha lanzado Love & Romance, una colección especial de experiencias románticas que se adaptan a cada tipo de pareja.

Tan importante es el plan como el lugar en el que se desarrolla, por este motivo, algunos de los hoteles más icónicos de Gran Canaria se ponen al servicio del amor, convirtiéndose en los privilegiados escenarios en los que sucederá la magia. Los planes para celebrar San Valentín están integrados en el programa de experiencias de Lopesan Hotel Group, que ofrece paquetes personalizados para sorprender y dar forma a regalos a medida, únicos e irrepetibles.

“Tocan a la puerta de tu habitación, en el Kumara Serenoa by Lopesan Hotels, y al abrir, descubres que te están trayendo un desayuno romántico a la cama”. Este es el extracto de una de las descripciones incluidas en la sección específica de experiencias en Lopesan.com, que presenta, desde 98 euros, por persona y noche, la posibilidad de hacer realidad esta evocadora escena.

Las alternativas que ofrece la celebración del Día de San Valentín son tan variadas como atractivas. Una habitación, en tu hotel favorito del Grupo Lopesan en Gran Canaria, puede ser decorada especialmente para la ocasión y transformada en el marco ideal que dé rienda suelta a las pasiones de cualquier pareja de enamorados, incluyendo un baño romántico, bombones de chocolate, velas aromáticas o una botella de cava. Para los más atrevidos, el plan se amplifica con un pack romántico, cargado de sorpresas y desenfrenadas fantasías.

Experiencias a la carta

Los planes para festejar San Valentín forman parte del programa de experiencias, estrenado recientemente por el Grupo Lopesan, en el que no solo se ofrecen propuestas románticas, sino que incluye diferentes opciones orientadas a complementar las estancias de sus huéspedes en Gran Canaria y convertirlas en algo único y exclusivo.

Aquellos viajeros que buscan cuidar su cuerpo y mente durante sus vacaciones, pueden disfrutar del Circuito Spa Experience del OM Spa Costa Meloneras by Lopesan o una sesión en el OM Thalasso Villa del Conde by Lopesan, pero este plan, así como el resto de propuestas que completan el programa, no están reservadas exclusivamente a los huéspedes alojados en los hoteles del Grupo Lopesan, sino que están disponibles para cualquier persona que esté buscando un regalo sofisticado y original.

Una buena cena, regada con los mejores vino de la tierra, es una de las experiencias incluida en Love & Gastro, que permite descubrir las propuestas culinarias del Restaurante OVO en el Lopesan Villa del Conde Resort, o el Restaurante La Toscana del Lopesan Costa Meloneras Resort, a través de un menú especiales de degustación. Otra de las alternativas disponibles, consiste en disfrutar de un delicioso Brunch sobre una exclusiva cama balinesa en el Hotel Faro, a Lopesan Collection, que ofrece la posibilidad de crear un entorno de ensueño, con espléndidas vistas al océano Atlántico.

Como culmen de este programa de experiencias, el Grupo Lopesan ha llegado a acuerdos con algunos de los más importantes proveedores de Gran Canaria, para incluir planes de diversión y entretenimiento para toda la familia, como los que presenta el parque de atracciones Holiday World, en Maspalomas, o el acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria.

El regalo perfecto suele ser una especie de quimera, difícil de conseguir, sin embargo, las experiencias de Lopesan Hotel Group son la alternativa ideal para todas aquellas personas que estén buscando un plan original y sorprendente que roce la excelencia.