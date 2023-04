Locura con el estor del outlet de Ikea que necesitas para este verano en tu casa

Los estores juegan un papel muy importante en el hogar, tanto a nivel decorativo como funcional, y es que sin duda es indispensable poder cubrir las ventanas siempre que lo desees para filtrar la luz natural e impedir las miradas ajenas que puedan ver lo que se cuece en el interior de tu casa. Hoy te mostramos un estor del outlet de Ikea que está arrasando en ventas por unas características increíbles que quizás nunca antes habías visto en un estor y que hace que vaya a convertir en un imprescindible en tu hogar si decides llevártelo… ¡te flipará descubrirlo!.

Ikea ofrece en su extenso catálogo una amplia gama de estores, cortinas, paneles y otras opciones con las que cubrir las ventanas y así dejarlas a la vista siempre que quieras, opciones con diferentes características, estilos y presupuestos, por lo que sí o sí encontrarás lo más adecuado en cada caso, tanto si es para el hogar como para oficinas o negocios.

El estor inalámbrico de Ikea que arrasa

Se trata del Estor inteligente inalámbrico KADRILJ, un novedoso estor que puedes subir o bajar cómodamente desde el sofá gracias a su mando a distancia, regulando en cada momento la posición exacta en la que lo quieres tener, con otras características como que su tejido traslúcido evita los reflejos de luz en la pantalla, tanto de la tele como de ordenadores, etc. Actualmente está casi a mitad de precio en el outlet de la tienda sueca con un precio final de 99 euros (inicialmente costaba 169€).

Este fantástico estor inalámbrico de Ikea filtra la luz para que no sea una molestia, al tiempo que evita que desde el exterior se pueda ver lo que sucede en tu hogar. El pack de venta incluye un mando a distancia, un repetidor, una pila para el mando a distancia, una pila recargable y un cargador de pilas. Para que sus funciones inalámbricas se activen debes enchufar el repetidor en una toma que esté a no más de 10 metros del estor, de lo contrario no tendría alcance.

Por motivos de seguridad infantil, el estor no tiene cuerdas, lo manejas únicamente con el mando a distancia, y no se puede cortar para adaptarlo a las medidas que necesites, siendo en este caso 140 cm de ancho y 195 cm de longitud. En cuanto a los materiales utilizados para su confección, el tejido es 83% poliéster reciclado y 17% nylon, mientras que las barras superior e inferior son aluminio anodizado.

Es muy importante que tengas en cuenta que para limpiar este estor inalámbrico de Ikea deberás pasarle un plumero o un paño, nunca meterlo en la lavadora, lavarlo en seco ni utilizar lejía en él.