Lo que debes saber si ganas la lotería y tienes pensión: los expertos lo aclaran

Todo el mundo sueña o desea que le toque la lotería. Ya sea la Primitiva, el Euromillón o cualquier otro sorteo de los distintos que se celebran a diario en nuestro país, por no olvidar de la famosa Lotería Nacional y en especial del Sorteo Extraordinario de Navidad. Pero ¿puede ocurrir que si me toca la lotería pierda la pensión?. Sabemos que si estamos trabajando y somos afortunados en el juego no vamos a perder nuestro sueldo (a no ser que decidamos dejar de trabajar), pero ¿y en el caso de la pensión? ¿y qué ocurre con otros tipos de prestaciones? .

La pensión es según lo que refleja el artículo 50 de la Constitución Española un derecho que tenemos al llegar a la edad de jubilación, relacionado con el cobro de una «suficiencia económica» para poder vivir a partir de la tercer edad. Se trata entonces de una prestación económica vitalicia, es decir, que la vamos a cobrar desde el momento en el que nos jubilamos y hasta el día en el que fallecemos y que se otorga en base a dos conceptos claros: el porcentaje aplicado por años cotizados y la base reguladora. Es por ello, una prestación totalmente compatible con el hecho de que seamos afortunados y nos toque cualquier sorteo de lotería. Sin embargo, el dinero que nos toque debe ser declarado dado que Hacienda descuenta una parte a partir de cierta cantidad. Una cuestión que pocos tienen clara y que se aplica también en el caso de los pensionistas.

Lo que debes saber si ganas la lotería y tienes pensión

Uno de los aspectos más relevantes que debemos considerar al ganar la lotería es la compatibilidad de este ingreso con la pensión que recibimos. Como se mencionó anteriormente, la pensión es un derecho adquirido por los años de cotización y, por lo tanto, no está sujeta a cambios por un ingreso extraordinario como lo es un premio de lotería tal y como señalan desde Loterías y Apuestas del Estado. Es importante resaltar que la pensión está garantizada y se seguirá recibiendo independientemente de la cantidad que se gane en la lotería.

Sin embargo, no todas las pensiones son iguales y es crucial entender las diferencias para no incurrir en errores. Las pensiones contributivas, que son aquellas que dependen de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral, no se ven afectadas en ningún caso por la obtención de un premio de la lotería. En cambio, las pensiones no contributivas, destinadas a quienes no han alcanzado el mínimo de cotización, podrían verse alteradas si el ingreso del premio modifica la situación económica del beneficiario. Esto se debe a que este tipo de pensión está sujeta a límites de ingresos, por lo que recibir una gran suma podría hacer que se supere el umbral establecido.

¿Y otras prestaciones?

Ahora ya sabemos que si nos toca la lotería y estamos cobrando una pensión, no vamos a perder esta. Sin embargo, puede darse el caso de que estemos cobrando otro tipo de prestación, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital o el subsidio por desempleo. En ese caso, dependiendo de la cantidad que ganemos sí que podríamos acabar perdiendo dicha prestación.

Cualquier prestación que dependa directamente de las rentas, puede verse afectada en el caso de que nos toque una elevada cantidad de dinero que aumente nuestro patrimonio, dado que si ganamos un premio importante, en el siguiente periodo de revisión, es posible que superemos los límites de ingresos establecidos, lo que podría resultar en la pérdida de nuestra ayuda o prestación.

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda de los premios de la lotería?

Ganar la lotería es sin duda una alegría, pero Loterías y Apuestas del Estado recuerda también que los premios deben declararse y que de hecho, a partir de cierta cantidad debemos descontar un porcentaje de retención que se establece en el 20%. Esto significa que, de entrada, la cantidad recibida no será exactamente la misma que la anunciada, ya que Hacienda se llevará su parte desde el primer momento.

En concreto, es a partir de los 40.000 euros que Hacienda aplica ese porcentaje. Y de hecho, cuando vayamos a cobrar nuestro premio, dicho porcentaje ya estará aplicado y descontada la cantidad correspondiente.

De este modo, tanto los pensionistas como cualquier otro ciudadano, verá como su premio decrece ese 20% si gana más de 40.000 euros, y además, el premio debe ser declarado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el ejercicio correspondiente al año en el que se recibe. Aunque la retención ya haya sido aplicada, es necesario incluirlo en la declaración para que Hacienda pueda ajustar el tipo impositivo al que estamos sujetos.

De hecho, la Agencia Tributaria explica que lo que se debe hacer al ganar un premio de la Lotería, es rellenar el modelo 230 en el que incluir la cantidad que hemos ganado, señalando también la base de retención e ingresos a cuenta que se ha considerado por el pagador del premio), así como nuestros datos, y la comunidad autónoma en la que tenemos la residencia fiscal.