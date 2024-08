La lista de jubilados que va a notar un subidón en sus pensiones: a partir de este día

En España, más de 10 millones de personas reciben una pensión contributiva, la mayoría de las cuales corresponden a la jubilación. Concretamente, de las 10.101.961 pensiones contributivas que la Seguridad Social abona mensualmente, 6.415.552 corresponden a jubilación, 2.355.361 a viudedad, 945.141 a incapacidad, 340.491 a orfandad, y 45.416 a favor de familiares. Con el objetivo de mantener el poder adquisitivo frente al aumento de los precios, la Seguridad Social ha anunciado un aumento significativo en las pensiones para 2025. Este incremento se aplicará tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas, aunque con diferencias en la cuantía.

Las pensiones no contributivas subirán 350 euros anuales, alcanzando los 7.599 euros anuales o 542,85 euros mensuales el próximo año. Para 2026 y 2027, se prevé que estas pensiones suban a 7.900 y 8.250 euros anuales, respectivamente. Para acceder a una pensión no contributiva de jubilación, se deben cumplir ciertos requisitos, incluyendo tener al menos 65 años, no haber cotizado 15 años o más, residir en España durante al menos 10 años, y tener unos ingresos personales inferiores a 7.250,60 euros anuales. Aunque el aumento de las pensiones contributivas será menor en porcentaje comparado con las no contributivas, también se ajustará según las cotizaciones realizadas y el IPC.

Subida de las pensiones no contributivas en 2025

A partir de 2025, el Gobierno de España implementará un aumento significativo en las pensiones no contributivas para aquellos jubilados que no tengan 15 años cotizados. Este incremento, de 350 euros anuales, se alinea con el objetivo de mejorar los ingresos de los pensionistas más vulnerables. Esta medida forma parte de la reforma de las pensiones de 2023, la cual prevé una revalorización superior al IPC para garantizar una mejora continua en las prestaciones.

El aumento de las pensiones no contributivas busca que éstas alcancen el 75% del umbral de pobreza para una sola persona para el año 2027. Actualmente, las pensiones no contributivas se sitúan por debajo de este umbral, y la reforma establece una subida anual adicional para reducir esta brecha. Se estima que las pensiones deberán revalorizarse un 18,24% anual hasta alcanzar este objetivo en 2027.

Para el año 2025, se prevé que la pensión no contributiva será de aproximadamente 542,85 euros mensuales, lo que equivale a 7.599,9 euros anuales. Esta cuantía representa un aumento respecto a los 7.250,6 euros actuales. De acuerdo con las proyecciones, en 2026, la pensión será de 564,28 euros al mes o 7.900 euros anuales, y para 2027, se espera que alcance los 592 euros mensuales o 8.250 euros anuales.

En resumen, a partir del 1 de enero de 2025, las pensiones no contributivas aumentarán en 350 euros al año. Las cuantías para los próximos años serán las siguientes:

2025: 542,85 euros al mes (7.599,9 euros anuales).

2026: 564,28 euros al mes (7.900 euros anuales).

2027: 592 euros al mes (8.250 euros anuales)

Requisitos

En España, la Seguridad Social ofrece dos tipos de pensiones: las contributivas y las no contributivas. Las pensiones no contributivas, financiadas por los Presupuestos Generales del Estado, están destinadas a quienes no han cotizado lo suficiente o carecen de recursos suficientes al llegar a la jubilación, como muchas amas de casa. La gestión de estas pensiones corresponde a las comunidades autónomas, excepto en Ceuta y Melilla, donde es responsabilidad del Imserso.

Para recibir una pensión no contributiva, se deben cumplir ciertos requisitos: ingresos anuales inferiores a 7.250,60 euros en 2024 y haber residido en España al menos 10 años, con dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Los ingresos del hogar también se consideran; por ejemplo, en un hogar de dos personas, no deben superar los 12.326,02 euros, y en uno de tres personas, 17.401,44 euros.

Si se convive con familiares directos, los umbrales son más altos, alcanzando hasta 30.815,05 euros para dos personas. Además, estas pensiones son incompatibles con otras prestaciones como las de invalidez o asistenciales.

Cambios en la edad de jubilación

En España, la edad de jubilación y las condiciones para recibir una pensión varían en función de los años cotizados. La reforma de 2013 estableció que, para acceder al 100% de la pensión en 2024, los trabajadores deben haber cotizado 38 años o más para jubilarse a los 65 años. Si han cotizado menos de 38 años, la edad de jubilación se fija en 66 años y 6 meses. A partir de 2025, se requerirán 38 años y tres meses de cotización para retirarse a los 65 años, mientras que aquellos con menos cotización deberán esperar hasta los 66 años y 8 meses.

Para 2027, la normativa cambiará: quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses deberán jubilarse a los 67 años, y quienes hayan cotizado 38 años y 6 meses o más podrán hacerlo a los 65 años. Además, será necesario haber cotizado al menos 37 años para cobrar el 100% de la pensión. La Seguridad Social también exige un mínimo de 15 años de cotización para acceder a una pensión, con al menos dos de esos años en los 15 años anteriores a la jubilación.

Por otro lado, la «jubilación demorada» permite a los trabajadores seguir trabajando tras la edad ordinaria de jubilación, obteniendo beneficios adicionales. Estos incluyen un incremento del 4% en la pensión por cada año adicional cotizado, o un pago único entre 5.000 y 12.000 euros. El Real Decreto 371/2023 permite combinar ambos incentivos.