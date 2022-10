Lidl recupera su producto estrella para no manchar en la cocina: ahora a un precio menor

Si tienes una cocina pequeña o no te gusta ensuciar demasiados utensilios cada vez que te pones a hacer una nueva receta, el producto estrella que ha vuelto a Lidl está hecho para ti. Tiene un diseño compacto, te ayudará a ahorrarte pasos en la cocina y lo mejor, es que puede ser tuyo casi regalado.

El producto de Lidl que te ahorrará tiempo en la cocina

En Lidl saben que la practicidad es una prioridad cuando se trata de ahorrar tiempo en la cocina y su nuevo producto te lo pone bien fácil. Se trata de un rallador multifuncional con el que podrás hacer todo tipo de cortes a tus alimentos. Ya quieras rallar, cortar en láminas o en pequeños trozos, este rallador es un ‘must’ que no puede faltar en tu cocina.

Tiene cuatro accesorios intercambiables para que puedas escoger qué corte te interesa en cada receta: Rallador, cortador, rallador fino o cortes juliana. Podrás cortar fruta, verduras, chocolate o incluso queso, es un complemento de cocina más que versátil y su diseño conseguirá que no necesites ensuciar más de un rallador para tener los ingredientes listos.

Viene en un práctico envase para que puedas guardar todos los accesorios intercambiables sin ocupar media cocina en el intento. Además, también contiene una protección para los dedos, para que puedas cortar sin miedo a sufrir algún que otro corte con un despiste. Los accesorios se pueden utilizar con la estructura de plástico o por separado, para poder optimizar tus tareas en la cocina.

Con tantos complementos puede que pienses que va a ser un gran trasto en la cocina, pero nada más lejos de la realidad. Este rallador multiusos tiene unas medidas de 25,5 x 10 x 10 centímetros y un bonito color verde para que puedas tenerlo tanto encima de la encimera, como guardado dentro de algún armario. ¡Pura practicidad para diario!

Un rallador versátil a un precio de escándalo

¿Lo mejor de este producto? Te lo puedes llevar a casa por 8,99 euros, un precio de escándalo para un complemento que no pararás de usar. Si esto fuera poco, no podrás resistirte cuando te enteres de que todas las piezas se pueden meter en el lavavajillas, así podrás tenerlo todo limpio en escasos minutos y no tendrás que preocuparte por nada que no sea cocinar.

Ahora puedes conseguirlo en tu tienda Lidl de confianza o pasarte por su página web, pero no te encantes, con el precio que tiene seguro que vuela todo su stock. Es una apuesta segura para los que no quieren renunciar a una buena receta, pero no quieren ensuciar toda la cocina para preparar un solo plato. Para nosotros ya es un básico que usamos sin parar y las posibilidades son tantas que seguro que no lo dejas descansar ni un día.

Si te hemos convencido no dudes en pasarte por Lidl y hacerte con él, por menos de 10 euros conseguirás un producto versátil que llevará tus recetas al siguiente nivel y además, te ahorrará tiempo frente a los fogones. El pack completo que buscabas para equipar tu cocina sin gastar demasiado en el intento.