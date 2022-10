Lidl pone solución a los malos olores de la ropa sucia y vende el producto clave de los próximos días

La ropa sucia se puede convertir en un problema cuando se acumula mientras no pones la colada, especialmente si se da una mezcla de olores que termina siendo bastante desagradable y casi una pesadilla, y lo cierto es que no está la factura de la luz como para poner la lavadora sin estar llena. Hoy te mostramos la solución de Lidl para la ropa sucia que te va a venir tan de perlas que te cambiará la vida… ¡no podrás vivir sin esta maravilla cuando la comiences a utilizar!.

Lidl ofrece en su sección de hogar un gran número de soluciones en diferentes aspectos, siempre buscando la manera de hacer el día a día de sus clientes más cómodo y fácil. El supermercado alemán es una de las cadenas que más éxito tienen en nuestro país, y buena muestra de ellos es que cuenta ya con más de 600 establecimientos repartidos por nuestra geografía.

El cesto para la colada de Lidl que necesitas tener

Se trata del Cesto para la colada, una maravilla de accesorio en el que podrás ir echando la ropa sucia para tenerla controlada en el mismo lugar, bien tapado para que los olores no sean una molestia si es que los hay. Catalogado como ‘Producto estrella’ por el supermercado alemán, tiene un precio de tan sólo 7,99€, un chollazo de proporciones épicas que no puedes dejar pasar ya que no es habitual encontrarlo así de barato.

Este cesto para la colada de Lidl tiene tapa plegable desmontable para que lo puedas utilizar de forma sencilla y ocupando poco espacio. Fabricado en 100% plástico reciclado, está disponible en dos colores (azul, gris) y tiene una capacidad aproximada de 45 l, con un peso en vacío de tan sólo 1 kg. Es importante que tengas en cuenta que soporta un peso máximo de 20 kg. Las medidas aproximadas de este fantástico cesto son de 41 x 33 x 54 cm.

Sin duda es una solución para el hogar que te va a venir de maravilla y le sacarás muchísimo partido, ya que siempre ha ropa sucia para poner a lavar, y así la podrás tener toda en el mismo sitio bien colocada en lugar de en el suelo al lado de la lavadora o tirada en el baño. Su estética es tan bonita que te quedará bien tanto en el cuarto de baño como en la solana o en el cuarto de la lavadora, donde sea que te resulte más cómodo colocarlo.