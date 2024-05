Lidl lanza toda una línea de productos cargados de proteínas

La búsqueda de un estilo de vida más saludable y activo ha llevado a un incremento en la popularidad de los productos ricos en proteínas. Esta tendencia no ha pasado desapercibida para los supermercados, que han comenzado a adaptar sus ofertas para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Lidl, destaca de forma especial ya que acaba de lanzar una serie de productos innovadores que se enfocan en un alto contenido proteico. De estos ya os hablamos hace poco con su pizza High Protein, pero no es la única, de modo que conozcamos mejor a continuación, la gama de productos con proteínas de Lidl y que ya compran muchos.

En respuesta a las preferencias de los consumidores por opciones alimenticias que soporten un ritmo de vida activo y ayuden en la recuperación muscular, Lidl ha expandido su gama de productos. Desde batidos hasta cremas de untar, la cadena de supermercados ofrece alternativas que combinan sabor y nutrición, cubriendo diversas necesidades y gustos. La presencia creciente de estos productos en los estantes evidencia un cambio en el patrón de consumo, donde la calidad nutritiva empieza a tener tanto peso como el sabor.

Lidl lanza toda una línea de productos de proteínas

La cuenta de Instagram @busosreview se ha hecho eco de estas innovaciones, destacando varios productos de Lidl que están captando la atención de los consumidores. Entre ellos se encuentran las Protein cremes de la marca Mr Choc, una delicia para los amantes de los sabores dulces pero nutritivos. A continuación, exploramos en detalle estos productos que están definiendo una nueva era en la oferta de alimentos ricos en proteínas en Lidl.

Cremas de Proteínas Mr Choc

Como mencionamos, Lidl ha introducido una tentadora gama de cremas de proteínas bajo la marca Mr Choc. Estas cremas no solo son irresistibles, sino que también son una fuente excelente de proteínas. La Protein Creme de Almendras contiene 24.4 gramos de proteína por cada 100 gramos, ofreciendo un sabor rico y una textura suave ideal para untar en tostadas o añadir a batidos. Por otro lado, la Protein Creme con Avellanas y Cacao proporciona 23 gramos de proteína por 100 gramos, combinando el sabor intenso del cacao con el nutritivo beneficio de las avellanas. Además, para los aficionados al sabor más tradicional, la Protein Creme de Cacahuetes con 21 gramos de proteína es una excelente opción para una dieta equilibrada.

Batidos Proteicos Río Galicia

Lidl también ha traído a sus estantes los batidos proteicos de la marca Río Galicia, especialmente formulados para quienes llevan un estilo de vida dinámico. Estos batidos, conocidos como OptiPRO, están disponibles en varios sabores, incluyendo chocolate, vainilla y café con leche. Cada uno de estos batidos contiene 27 gramos de proteínas naturales obtenidas directamente de la leche, sin azúcares añadidos, 0% de materia grasa y son completamente libres de lactosa. Además, son una fuente de vitamina D y han sido elaborados mediante un proceso de filtración con membranas finas para conservar lo mejor de la leche.

El Optipro Café con Leche no solo es delicioso sino que también ha sido reconocido internacionalmente con el ‘Superior Taste Award’ del ITQi, lo que garantiza su calidad y sabor excepcionales. Este premio, concedido tras una serie de catas a ciegas por un jurado de más de 200 chefs y sumilleres, destaca a los mejores productos del año en términos de sabor.

Milbona High Protein Pistachio Quark

Siguiendo la tendencia de ofrecer alternativas sabrosas y saludables, Milbona, una marca exclusiva de Lidl, presenta el High Protein Pistachio Quark. Un queso quark que no sólo es delicioso sino que también es nutritivo, conteniendo 10.0 gramos de proteínas en una porción de 125 g, con solo 120 calorías. Es ideal para aquellos que buscan un snack rico en proteínas pero bajo en calorías.

Barritas de proteínas y ensaladas

A todo lo mencionado, cabe señalar además barritas proteicas con sabor chocolate, también de la marca Quark y de la marca Monissa tenemos una serie de bowls de ensaladas que también tiene un alto porcentaje de proteínas y que podemos comprar de Edamame, vegetales, pollo o quinoa.

Todos los productos mencionados, los puedes ver en el vídeo a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Busosreview (@busosreview)

Como podemos comprobar, la nueva línea de productos cargados de proteínas de Lidl muestra el compromiso de esta cadena de supermercados con la la innovación y la satisfacción del consumidor moderno. Con opciones que van desde cremas de untar hasta batidos y dulces o ensaladas, Lidl no solo ofrece variedad, sino también calidad y beneficios nutricionales, haciendo que la alimentación saludable sea accesible y deliciosa. Esta estrategia no solo responde a las tendencias actuales, sino que también establece a Lidl como un líder en el mercado de alimentos saludables. ¿A qué esperas para probarlos? No sólo están cargados de proteínas, sino también de un sabor delicioso.