Lidl hará que te olvides de las cápsulas de café con esta cafetera espresso por 65 €

Si eres un amante del café, sabrás que no hay nada como disfrutar de un buen espresso recién hecho en casa. Pero, ¿qué pasa si no quieres gastar dinero en cápsulas o en una máquina cara? ¿Tienes que renunciar al sabor y la calidad de tu bebida favorita? La respuesta es no. Lidl tiene la solución perfecta para ti. Una cafetera espresso de Lidl que hará que te olvides de las cápsulas de café y por menos de 65 €.

Olvídate de las cápsulas de café con la cafetera espresso de Lidl

Si deseas disfrutar de un buen café todas las mañanas, nada como elegir la cafetera espresso de estilo vintage que está arrasando ahora en Lidl y que te permitirá preparar un café delicioso y cremoso con solo pulsar un botón.

La cafetera espresso azul 1050 W es un electrodoméstico que combina un bonito diseño retro con unas prestaciones modernas y prácticas. Esta cafetera tiene una bomba potente de 15 bares de presión lo que asegura que tu café salga intenso y con mucha crema y un aroma irresistible.

Esta cafetera dispone además de una boquilla de vapor de alta presión 2 en 1 que te va a servir tanto para calentar agua, como para algo que seguro que vas a desear hacer: espumar la leche y con ello poder hacer los mejores capuchinos, lattes o cualquier otra variedad que desees hacer.

La cafetera espresso azul 1050 W tiene un depósito de agua desmontable con capacidad para 1,2 litros, lo que te facilita su llenado y limpieza. También tiene una bandeja de goteo extraíble con indicación de nivel de agua y una rejilla desmontable que puedes lavar en el lavavajillas. Asimismo, dispone de un sistema de apagado automático y unos pilotos luminosos de control que te indican cuando la máquina está lista para usar.

La cafetera incluye una cuchara dosificadora de café 2 en 1 con prensador, para que puedas ajustar la cantidad y la intensidad de tu espresso según tu gusto. Solo tienes que poner el café molido en el filtro, presionarlo con la cuchara, colocarlo en la cafetera y pulsar el botón. En unos segundos tendrás un café espectacular, sin necesidad de usar cápsulas ni generar residuos.

La cafetera espresso azul 1050 W es un producto exclusivo de Lidl que puedes comprar online o en tu tienda más cercana. Su precio es de solo 64,99 €, una oferta irresistible si tenemos en cuenta su calidad y su diseño. Además de venderse en azul se vende también en rosa. No esperes más y hazte con esta cafetera que hará las delicias de los amantes del café. ¡Te olvidarás de las cápsulas para siempre!.