Libertas capitur ¡La libertad se conquista!

“El Estado es la única organización que obtiene sus ingresos, no a través de contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. El Estado obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, es decir, la amenaza de la cárcel y la bayoneta.” Murray Rothbard.

Mr. Market y ese estridente ruido tan particular suyo, ¿verdad? le sentimos rugir nuevamente al albur de la paranoia inflacionista y sus consecuencias monetarias, en lo que supone un claro síndrome de abstinencia monetaria de un mercado adicto a la liquidez a la vez que a la estupidez ¡yonquis en estado puro! No cabe duda de que las políticas monetarias no convencionales, bautizadas como las quantitative easing, han magnificado los efectos devastadores de la economía especulativa y la absoluta pérdida de valores que como sociedad estamos aconteciendo en los mercados.

Y es que aquello de ahorrar y esforzarse parece haber quedado en un legado más demodé que otra cosa. Pero claro, cómo no vamos a creer en ‘la vie en rose’ si esas alas de la izquierda comunista de nuestro país no cesan en el intento barato de proyectar falazmente sobre nuestra sociedad decenas de tweets con el mensajito de: «Sólo podíamos rebajar la deuda y el déficit público con austeridad y recortes de derechos. Hemos demostrado que no es cierto. España reduce su deuda al mismo tiempo que crece y avanza en derechos sociales. ¡Este es el camino!», repetían cual loritos en redes sociales.

La deuda y el PIB

Lejos de la realidad, hilaban una nueva mentira, porque aquí lo que se ha reducido es la deuda sobre el PIB puesto que la cruda verdad es que la deuda se ha incrementado hasta los 1,574 bl €, por encima de los 1,535 del cuarto trimestre de 2023 y de los 1,577 bl que marcara de techo al cierre del tercer trimestre. Señores, a un suspiro de máximos históricos y sacando pecho. Pero vaya, un día más en la oficina.

Cierto es que reducir la deuda sobre el PIB no deja de ser una buena noticia, pero lo es cuando se logra a través del crecimiento sostenido del PIB, y a través del equilibrio presupuestario. Si dopamos la economía con gasto público e inflación; ¿Qué mérito tiene? Y si financiamos el gasto público con más impuestos; ¿Qué sentido tiene? Cómo ven, hay muchas formas de mentir, pero la mayor forma de ignorancia es creer en tus propias mentiras. Un ignorante aferrado a la creencia de tener la razón es de lo más peligroso que existe, ¡créanme!

Pero vaya yo a lo mío, que es el libre mercado. Y sobre esto, los Traders profesionales también tenemos mucho que opinar. Fíjense, las bolsas en máximos históricos y todos asombrados de cómo un grupo de acciones están viviendo uno de sus mejores momentos de la historia, mientras la gran mayor parte del mercado, si bien en sus máximos, obtienen marcas históricamente mediocres. La renta variable europea suma un rendimiento anual (que no anualizado) del 4,2%, es decir más o menos el dividendo, y lejos del 10% esperable y conseguido a largo plazo.

¿A qué se debe este desfase? Pues simple, a una nueva era de intervencionismo y a una nueva manera que ha encontrado el poder de robar riqueza a la mayoría. Poder… qué palabra tan compleja, ¿no les parece? Bueno, volvamos que me despisto, ¿cómo nos han robado? cling cling con las quantitative easing. Los tipos negativos provocados por la inflación negativa se deben en exclusiva a que todas las políticas y esfuerzos realizados por los bancos centrales desde 2009 se centraban en exclusiva en reflotar a las bolsas, bajo cualquier circunstancia, cualquiera.

La política del miedo, en el caso de los mercados, parte del colapso o de una gran depresión, marcando la agenda de cualquier estamento político hasta el fin, y el fin es que los bancos centrales hoy son el ordena y mando de todo el establishment, ¡y les ha quedado precioso, oye! porque lo que dice la FED va a misa. Y no es que me resigne a pensar que la deflación es un motor de pobreza, al contrario, me atrevería a decir que el proceso de deflación es la coyuntura económica más sostenible y justa que existe.

La deflación penaliza la deuda y premia el ahorro. La deflación exige que los proyectos de inversión se esfuercen para competir y ser viables, lo que a su vez, se traduce en mejores bienes y servicios para la prosperidad de todos los agentes económicos. Pero la deflación orquestada por los bancos centrales tiene muchos vicios y más defectos, claro está, basados en el abuso (más que el uso) de la expansión monetaria. Me niego a expresar que estos mercados son eficientes, porque NO LO SON. Lo que venimos cotizando desde 2009 es el vicio impuesto por unos burócratas que han convertido el mundo en un verdadero despropósito.

Abogaba el dicho que tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. Cierto es que parte del defecto de forma de los tiempos fáciles viene como consecuencia de una complacencia que se ha convertido en gasto y deuda, y que como estamos viendo a través de precariedad e impuestos, y una carga fiscal que ya llega en algunos casos al expolio de 7 de cada 10 euros que producimos, esa justicia social de la que hablan, que ¡ni es justa, ni es social!

Ay mi querido Rothbard, cuánta razón tenías… El Estado es una organización criminal que obtiene sus ingresos a través de la coerción, mediante la compulsión, es decir, bajo amenaza de cárcel. ¿Les parece exagerado? Puede, pero lo cierto es que yo prefiero la solidaridad que los IMPUESTOS, y mucho más cuando a través de la solidaridad puedo entender y decidir sobre mi propiedad privada y tener control sobre el uso o el abuso de mis propios recursos, unos recursos que en justicia, son más míos que del Estado. Un Estado que no ha entendido, ni entenderá el magnánimo significado de las palabras libertas capitur. La libertad no se impone, se conquista.

Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO.