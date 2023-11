Los viajes del IMSERSO tienen una letra pequeña que quizás no nos demos cuenta de ella hasta que sea demasiado tarde. A la hora de contratar este tipo de viajes, nadie piensa en algo que puede pasar, como una posible cancelación. Ese dinero que hemos invertido en el viaje puede o no volver a nuestras manos, dependerá de la letra pequeña de este tipo de viajes que pueden cambiarlo todo. Si te ha pasado a ti, haber contratado un viaje al que no vas a poder ir, toma nota de qué dice la letra pequeña de los viajes del IMSERSO.

Muy atento por lo que pueda pasar en los viajes del IMSERSO

A la hora de cancelar los viajes del IMSERSO hay dos formas de hacerlo, por un lado, acudir a la propia agencia de viajes o a través de la página web. De esta manera, las personas pueden ir acabando con un problema mayor que consiste en hacer todo el papeleo y haber leído bien la letra pequeña para no perder dinero.

El hecho de que se haya cancelado por motivos de fuerza mayor es algo que no deja lugar a dudas. La persona puede presentar la justificación, el ingreso de él o del familiar o cualquier documento que acredite que se trata de un problema de fuerza mayor por el que no van a poder acudir al viaje que tienen contratado.

Dependiendo del día en el que se ha producido la anulación, no sé podrá recuperar todo el dinero. Según dicen las bases de estos viajes, evidentemente, siguiendo con la causa que ha provocado el no poder acudir a él, es importante saber qué es lo que se va a cobrar teniendo en cuenta este procedimiento de cancelación.

Si tenemos un problema y la anulación se produce entre los 3 y 10 días de antelación a la fecha de inicio del viaje, deberá abonar el 15 % del precio del viaje. En los dos días antes del viaje, aumenta un 25%, por lo que se recibirá todo, menos esa cantidad. En las 48 horas anteriores al inicio del viaje, la penalización seguirá elevándose y ya será del 50 % del importe. Si no se avisa antes de que el viaje haya empezado, el usuario perderá el 100 % del importe del viaje. Es decir, no recibirá nada, lo pagará íntegramente, aunque no haya ido.