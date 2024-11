El Partido Popular (PP) tiene este jueves la opción de tumbar el Plan A de Pedro Sánchez en RTVE y endosarle al Gobierno y a sus socios otra derrota que podrá salvar nombrando un administrador único para la cadena pública, como hizo en 2018 con Rosa María Mateo y luego el Tribunal Constitucional lo declaró nulo. Así lo permite la letra pequeña del decretazo aprobado por el Gobierno el 22 de octubre y convalidado con el apoyo de sus socios en el Congreso hace unas semanas.

La situación es la siguiente. El real decreto de Sánchez obliga al Congreso a nombrar 11 consejeros para el consejo de RTVE -este jueves los ratifica al necesitar sólo la mayoría- y al Senado a designar a los otros cuatro, hasta completar el consejo con 15 miembros. Los del Congreso están garantizados -ahora hacen falta 176 votos, no dos tercios- y en el Senado este jueves acaba el plazo para proponer a los cuatro consejeros.

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y puede decidir no participar en la cacicada del Gobierno y no nombrar a nadie, además de oponerse a los que propongan los demás por considerarlos, por ejemplo, no cualificados. ¿Decidirá el PP no participar en el asalto de Sánchez a RTVE? En principio, guardan escrupuloso silencio, pero los populares no han participado en el examen a los 11 consejeros del Congreso, y no han estado presentes este martes en la primera votación para ratificarlos -tampoco Vox-.

De momento, el PP no ha participado en el asalto a RTVE y no ha blanqueado con su presencia en el Congreso ese decretazo de finales de octubre. Si no ha participado en el Congreso podría no participar tampoco en el Senado y este jueves no presentar candidatos. La parte negativa es que no tendría información sobre lo que está ocurriendo dentro de la cúpula de la cadena pública y dejaría las manos totalmente libres a Sánchez en RTVE.

Si finalmente no lo hace, la letra pequeña del real decreto de Sánchez le permite tumbar todo el proceso y obligar al Gobierno a ensuciarse un poco más en RTVE -el descontrol actual en el consejo saliente se debe a que sus cinco consejeros están enfrentados entre sí porque el PP sólo tiene tres-, obligándole a nombrar un administrador único, figura que ya utilizó en 2018 cuando llegó al poder con Rosa María Mateo.

En efecto, el real decreto modifica el artículo 11 de la Ley de RTVE de 2006 y lo deja redactado de la siguiente manera, en su punto 4: «Si, de acuerdo con las mayorías anteriormente previstas las Cámaras no hubieran procedido a la elección de los consejeros que le correspondan, o a la elección de la persona titular de la presidencia, el Gobierno propondrá el nombramiento de un Administrador Provisional Único para la Corporación, cuya elección se someterá a la votación del Pleno del Congreso de los Diputados. La elección de dicho administrador requerirá la obtención de la mayoría de dos tercios en primera votación y, de no obtenerse, de mayoría absoluta en una segunda vuelta, transcurridas cuarenta y ocho horas desde la primera. El Administrador Provisional Único tendrá un mandato máximo de tres meses, que será prorrogable si en este periodo no se hubiera procedido a la elección de los consejeros que corresponda o, en su caso, a la elección de la persona titular de la Presidencia».

En definitiva, si el Senado -el PP- ignora el decretazo de Sánchez -como ha hecho hasta ahora en el Congreso- y no nombra a los cuatro consejeros de RTVE, no sirven los 11 consejeros del Congreso y el Gobierno tendrá que embarrarse aún más y nombrar un Administrador Único Provisional por tres meses, prorrogables.