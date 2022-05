El bolso es uno de los complementos que más se utilizan en todo el mundo, especialmente las mujeres, aunque en los últimos años se ha puesto también de moda en hombres y muchos lo utilizan ya día a día. Hoy te mostramos un bolso de Lefties que es ideal para los looks más casuales y desenfadados, con un estilazo increíble y un precio de risa… ¡querrás llevártelo a casa ya mismo!.

Lefties es una de las tiendas de moda del grupo Inditex, la que está considerada como la tienda low cost ya que la ropa que se encuentra en ella es más barata que en las otras tiendas de ropa del grupo, como pueden ser Zara, Bershka o Pull & Bear. En el mercado desde el año 1999, tiene actualmente más de 150 tiendas en todo el mundo y está en constante crecimiento.

El bolso de rafia de Lefties que te va a enamorar

Se trata del Bolso de rafia combinado, un bolso precioso que te va a enamorar en cuanto lo veas y que te permitirá combinarlo con una gran variedad de looks, y es especialmente durante la temporada de primavera-verano donde más partido le vas a sacar gracias a su estética. El precio de esta maravilla es de tan sólo 19,99€, todo un chollazo teniendo en cuenta que lo vas a querer utilizar día tras día.

Este bolso de rafia de Lefties tiene la solapa combinada efecto piel con textura y cuenta con cierre imantado con hebilla decorativa. Su apertura es de libro, y en el interior tiene tela con un pequeño bolsillo. Además, su asa tiene un detalle efecto piel único. Está disponible en tres colores diferentes, aunque ese cambio de color es únicamente en la solapa y la correa (marrón, vainilla, blanco).

Las medidas de este bolso con 15 cm de largo, 21,5 cm de ancho y 8,5 cm de profundidad, mientras que el asa tiene una longitud de 126 cm que puedes ajustar para llevar el bolso a la altura que más te interese. El bolso está fabricado en su estructura principal con papel, poliuretano y acero, mientras que el asa es de poliuretano y el forro de poliéster.

En cuanto a sus cuidados, es muy importante que no lo laves, no utilices lejía, no realices limpieza en seco, no lo metas en la secadora y no lo planches. Para mantenerlo siempre limpio le puedes pasar un paño seco, y si tiene alguna mancha puedes pasarle un trapo húmedo y después otro seco para no dejarlo con esa humedad.