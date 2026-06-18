Kenta Capital y Avalis lanzan un fondo de deuda con foco exclusivo en Cataluña para impulsar a las pymes
Ofrecerá préstamos de hasta 4 millones de euros por operación en condiciones competitivas
Kenta Capital, empresa especializada en el asesoramiento en deuda que ofrece soluciones de financiación e inversión alternativas, y Avalis, sociedad de garantía recíproca de Cataluña, han anunciado el lanzamiento de un fondo de deuda orientado a impulsar el crecimiento de pymes en Cataluña.
El vehículo de financiación cuenta con un tamaño inicial de 50 millones de euros y ofrecerá préstamos de hasta 4 millones de euros por operación, en condiciones competitivas, con una estructura de amortización bullet (única amortización a vencimiento) y plazos de entre cinco y siete años.
Se trata de una iniciativa pionera para impulsar el crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, de empresas en Cataluña con ingresos de hasta 50 millones de euros, una sólida posición en sus respectivos sectores y una estructura financiera equilibrada.
Aunque el fondo pone el foco en compañías industriales, también estará abierto a empresas de servicios que cumplan con los criterios establecidos.
Este nuevo fondo sitúa a Avalis como la institución que facilita a las pymes catalanas el acceso a una estructura de financiación, a la que únicamente hasta ahora tenían acceso las grandes empresas y, todo en ello, en condiciones competitivas.
Las estructuras de amortización bullet (amortización de capital a vencimiento) encajan perfectamente en empresas y proyectos en fase de crecimiento y expansión.
De esta manera, Avalis diversifica también su porfolio de productos y ofrece una nueva propuesta de valor a las pymes catalanas llegando a ofrecer importes más altos, de hasta un máximo de 4 millones de euros.
El objetivo del fondo es facilitar a las pymes el acceso a una fuente de financiación complementaria a la bancaria, que les permita diversificar su endeudamiento, reforzar su estructura de balance, optimizar sus flujos de caja y abordar proyectos de crecimiento orgánico e inorgánico, sin necesidad de diluir su accionariado.
El fondo ha contado con el apoyo de un grupo de inversores privados entre los que se encuentran distintos family offices e inversores institucionales, en su mayoría de origen catalán, así como el compromiso de tres entidades financieras muy vinculadas al apoyo de la pequeña y mediana empresa, Kutxabank (actuando como banco agente), Unicaja y Laboral Kutxa, que han aportado la financiación del vehículo.
Igualmente cuenta, a través de Avalis, con el apoyo de CERSA, Compañía Española de Reafianzamiento, entidad dependiente del Ministerio de Industria.