Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la implicación de BBVA y su ex presidente, Francisco González, en el llamado ‘caso Villarejo’, ha decidido este miércoles mantener la imputación al ex directivo del banco por utilizar fondos del banco para comprarse una finca en El Escorial -no dice la ubicación, pero el abogado defensor señala que podría ser esa-. Según la acusación, González pagó con dinero del banco informes de valoración sobre una finca que se quería comprar a título personal, lo que supone según el magistrado un delito de administración desleal. Castellón recuerda que el BBVA es uno de los mayores bancos de España y cotiza en el principal índice bursátil nacional.

De acuerdo con la acusación de la causa, González habría contratado a la empresa del ex comisario de policía José Manuel Villarejo para hacer un informe sobre una finca y lo habría pagado con fondos del banco que presidía, algo que niega el ex presidente de la entidad.

González pedía su desimputación en el caso alegando que pagó todos los informes de su bolsillo y que, además, para acusarle del delito de administración desleal tenía que haber una denuncia previa del perjudicado, en este caso BBVA, algo que no ha sucedido. El magistrado de la Audiencia Nacional ha señalado en el auto de este miércoles en cambio que no es necesaria esa denuncia previa dada la naturaleza del BBVA -una de las entidades más importantes del país-.

Sobre quien realizó el pago a las consultoras, si se hizo con fondos del banco o los pagó González «de su bolsillo», el magistrado recuerda que el caso está en fase de instrucción embrionario por lo que considera imprescindible la declaración del ex presidente del banco. En principio, según consta en la causa, el ex presidente de BBVA le preguntó a su jefe de gabinete, Joaquín Gortari, «si los detectives que tenían contratados podían averiguar quién era el dueño y si la finca tenía algún problema».

El ex directivo del banco, Juan Béjar, aseguró en su declaración en este caso que González daba las órdenes de contratar a Villarejo y que los pagos a la empresa del ex comisario se hicieron por una vía alternativa. Sin embargo, sí admitió que «los pagos de los temas personales, González los pagaba de su bolsillo».