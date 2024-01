El juego de Amazon que es viral en Tiktok: compra un caso policial y demuestra tus dotes de detective

¿Te gustan los juegos de misterio, los casos sin resolver y los retos mentales? Si es así, te presentamos el juego de Amazon que está arrasando en Tiktok: Unsolved Case Files, el juego de investigación criminal que te hará sentir como un auténtico detective.

Unsolved Case Files es un juego de mesa que te propone resolver un asesinato ficticio que ocurrió hace años, utilizando los archivos de la investigación original y el cuaderno del detective. El juego está basado en casos reales de asesinatos sin resolver, pero con nombres y detalles cambiados para proteger la privacidad de las víctimas y sus familias.

Cómo es Unsolved Case que arrasa en TikTok

Cada juego es un caso diferente, con su propio número, nombre y dificultad. Por ejemplo, el caso G-668H se llama Gardner, Avery y trata sobre el asesinato de una joven y el secuestro de su hermana gemela. El juego incluye más de 50 documentos y fotos de evidencias, como artículos de periódico, fotografías de la escena del crimen, informes forenses, registros telefónicos, etc. Todo ello para que puedas examinar las pistas, seguir las pistas y descubrir la verdad.

Para resolver el caso, tendrás que encontrar tres soluciones distintas: quién es el cómplice, quién es el asesino y dónde están la hermana secuestrada y la detective desaparecida. Para comprobar si has acertado, tendrás que visitar una página web de respuestas que te pedirá que demuestres que has encontrado las pruebas correctas. Si no lo has hecho, podrás seguir investigando sin que se te revelen las soluciones.

Unsolved Case Files es un juego perfecto para jugar solo, en pareja, en grupo o en fiestas. Es un desafío para la mente de aficionados adolescentes y adultos, a quienes les encantan los misterios de asesinatos. Es ideal para parejas que quieren pasar una noche divertida y cooperativa, resolviendo juntos el caso. También es un juego genial para adultos que quieren hacer algo diferente en su próxima cena o reunión familiar. Es un regalo original y entretenido para ti mismo o para tus amigos y familiares. Con Unsolved Case Files vivirás una experiencia de juego única y emocionante.

El juego está disponible en Amazon por 37,58€ pero además puedes encontrar otros muchos casos a precio similar. Seguro que una vez empieces querrás convertirte en el que resuelva todos los casos.

La opiniones de aquellos que ya compraron Unsolved Case

El juego de Unsolved Case Files ha recibido muchas opiniones positivas de los clientes que lo han comprado y jugado. Estas son algunas de las valoraciones que puedes encontrar en Amazon:

«¡Fue una gran compra! En cada pista y prueba se trabajó con tanto detalle y reflexión. Incluso las pistas falsas fueron completamente desarrolladas y cuidadosamente elaboradas. Nos encantaron las pistas multimedia y la emocionante historia que se entretejió a lo largo de la investigación. Había algunos elementos gráficos que probablemente serían demasiado para los niños menores de 12 años. También tardó varias horas en completarse. En general, ¡fue una gran compra! «

"Divertido, ideal para regalo. Me lo regaló mi novio y nos lo pasamos genial resolviendo el caso. Es muy entretenido y te hace pensar. Tiene muchos detalles y está muy bien hecho. Lo recomiendo para pasar una tarde diferente y divertida."

"¡He hecho 4-5 de estos ahora! Ideal para un día lluvioso o unas vacaciones de invierno. ¡Toda la familia se une para resolver el caso! Es muy adictivo y te engancha desde el principio. Los casos son muy variados y tienen diferentes niveles de dificultad. Es un juego muy original y diferente a los demás."

"Disfruté mucho jugando a esto con mi esposo, fue una gran noche en casa y fue muy diferente a los juegos de mesa habituales. Había jugado a uno similar en mi teléfono y estaba enganchada. Como la atención al detalle en las pruebas presentadas. ¡Compraré uno nuevo!"

Como puedes ver, el juego de Unsolved Case Files tiene muy buena acogida entre los clientes, que destacan su calidad, su originalidad y su diversión. Si quieres leer más opiniones, puedes visitar la página del producto en Amazon y elegir además el caso que más te guste para empezar.

El juego más viral de TikTok

Como decimos, Unsolved Case se ha convertido ya en el juego de mesa más viral en redes sociales. De hecho, son mucho los vídeos que podemos encontrar en TikTok, en los que podemos ver a personas que han jugado al juego y han compartido sus impresiones, consejos y reacciones. Puedes buscarlos con el hashtag #unsolvedcasefiles o #casocerrado y ver cómo se divierten y se sorprenden con este juego de misterio.

Si te gustan los juegos de investigación criminal, no te pierdas Unsolved Case Files, el juego de Amazon que es viral en Tiktok. Compra un caso policial y demuestra tus dotes de detective. ¿Serás capaz de resolver el caso?